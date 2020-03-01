Леса под Ригой все активнее заселяют бездомные
В лесах в районе Риги с каждым годом живет все больше бездомных — этому способствуют теплые зимы, сообщает программа 4.studija на телеканале LTV.
Как отмечается в передаче, главная проблема "палаточных лагерей" бездомных — большое количество мусора: повсюду можно видеть бутылки, матрацы, тряпье, мебель и многое другое. Дополнительную угрозу могут создавать разводимые бездомными костры.
За уборку местности отвечает владелец леса, в данном случае это муниципальное предприятие Rīgas Meži. По словам представителей организации, по каждому факту обнаружения подобных "лагерей" они обращаются в муниципальную полицию.
Размер штрафа за мусор в лесу составляет до 700 евро. За отсутствие должной уборки территории оштрафовать можно и владельца леса — до 350 евро.
Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис в интервью телеканалу подчеркнул, что обустраивать жилище в публичных местах в Риге запрещено — за это также предусмотрен штраф. Правда, не очень большой — всего 15 евро.