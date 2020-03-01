Срок лишения прав — сократить: начат сбор подписей в защиту пьяных водителей

Инициатор собра подписей Катре Сиетинстоне призывает сократить срок лишения прав с четырех лет до одного года, если концентрация алкоголя в крови водителя не превышала 1.5 промилле.

Вместе с тем предлагается ужесточить штрафы за пьяное вождение, но не лишать водителя прав на "несоразмерно долгий срок".