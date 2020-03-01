Вс, 1.03.2020
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Срок лишения прав — сократить: начат сбор подписей в защиту пьяных водителей

Cотрудники полиции проверяют водителей на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На интернет-платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей под призывом сократить срок, на который лишают прав нетрезвых водителей. 

Инициатор собра подписей Катре Сиетинстоне призывает сократить срок лишения прав с четырех лет до одного года, если концентрация алкоголя в крови водителя не превышала 1.5 промилле.

Вместе с тем предлагается ужесточить штрафы за пьяное вождение, но не лишать водителя прав на "несоразмерно долгий срок".

Как поясняет Сиетинстоне, такая мера фактически исключает водителей "с рынка труда и из общества".

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