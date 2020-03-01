Михаил Ефремов на даче в Юрмале повредил ребро

Как сообщает издание артист старался утаить этот факт, чтобы к нему не приписали алкогольное опьянение. Михаил Ефремов настаивает, что в момент получения травмы был трезв.

Актер подчеркнул, что он случайно оступился и упал. К медиком он не обратился, а сразу из Юрмалы отправился в Москву, где снимается в сериале про вампиров.

На съемках ему было невероятно тяжело. Журналистам Ефремов признался. что ему тяжело дышать. Он указал, что со стороны про него думаю совсем не так, как есть на самом деле.

"Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь", - объяснил он.