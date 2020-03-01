Прогнозы медиков — неутешительны: польская модель теряет зрение после татуировки глаз

25-летняя жительница Варшавы Александра Садовска стремительно теряет зрение после окрашивания глазных яблок в черный цвет, сообщает издание Mirror.
Девушка хотела стать похожей на любимого музыканта — рэпера Popek, но уже успела горько пожалеть о своем решении.
Александра начала жаловаться на боли сразу после процедуры, однако татуировщик ее успокоил — мол, это нормально, через какое-то время пройдет. Тату-мастер посоветовал ей употреблять побольше обезболивающих.
Теперь стало ясно, что девушке грозит полная потеря зрения. Она практически ничего не видит правым глазом, вскоре может перестать видеть и левым. Медики пессимистичны: повреждения чернилами слишком серьезны.
Девушка, впрочем, пытается держаться. "Не собираюсь запираться в подвале и впадать в депрессию. Да, это очень печально, но жизнь-то продолжается", — говорит модель.
Молодая полячка перенесла уже три операции для восстановления зрения, однако все они были безуспешны. Чернила проникли слишком глубоко в глазные яблоки.
По словам Александры, татуировщик имел весьма поверхностные знания об этой процедуре. Он использовал иглу, предназначенную для татуировки кожи, а не глаз.
Теперь девушка требует от него компенсации в размере 350 тыс. евро. Сам татуировщик своей вины не признает.