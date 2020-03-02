Пн, 2.03.2020
Нужно было идти к роспуску думы - это не кризис, а новая возможность. Олег Буров, экс-мэр Риги
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Как это — узнать, что твой "бывший" теперь с Леди Гагой? Реакция его экс-возлюбленной удивительна!

ФОТО: instagram.com/ladygaga/

В начале февраля Леди Гага опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с новым возлюбленным ― никому не известным до этого мужчиной. Уже 27 февраля его "бывшая" написала колонку "Новая девушка моего бывшего парня — Леди Гага" в The New York Times. 

Как выяснилось, экс-возлюбленная мужчины является журналисткой.

Линдси Крауз написала, что её телефон разрывался от сообщений знакомых после того, как Леди Гага показала всем своего парня. В свою очередь, крупные американские издания писали, что звезда выбрала избранником "простого мужчину".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я встречалась с этим мужчиной — немного загадочным и абсолютно нормальным — семь лет. Наши отношения начались в колледже и продолжались несколько лет после учебы", — приводит слова Крауз Esquire.

Девушка заявила, что не следила за экс-возлюбленным в соцсетях, а на Facebook он сам заблокировал Крауз после разрыва отношений. Вы не поверите, но в своём сообщении Линдси вовсе не горюет, а делает внезапный вывод.

"Леди Гага восхитительна. Сравнение себя с ней невероятно мотивирует. И я рекомендую вам попробовать это, вне зависимости от того, как вы относитесь к тому, кто с ней встречается", — писала журналистка.

Журналистка решилась на смену гардероба, а также на то, что никогда не делала - макияж и на рабочую презентацию, которой она страшилась. 

Согласно её словам, Леди Гага всё время бросает вызовы сама себе, пробует новое.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Суть в том, что Леди Гага живет амбициозной жизнью, которой и должны жить женщины", — заявила девушка, подчеркнув, что если Леди Гага может делать, что ей хочется, то почему бы этого не делать всем остальным?

В конце текста девушка отметила, что она замужем.

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