На машине и с маленькими детьми: вокруг Европы за 17 дней

Из-за этого мы почти все время приезжали в отели за полночь. И в некоторых городах нам пришлось сократить экскурсионное время. Также бывают непредвиденные ситуации - например, большая авария на трассе в Швейцарии привела к тому, что нам пришлось ехать в объезд и мы не попали в Берн, или буря в Венеции не позволила нам завершить наш экскурсионный маршрут.

Отмечу, что отели сети Premiere Classe меня порадовали. Цена за ночь была приемлемая, в номере, хоть и совсем крошечном, есть туалет и душ, а главное - у них круглосуточное заселение.

Причем в некоторых отелях при позднем приезде поселение происходит без участия администратора.

С помощью банковской карты и номера бронирования в специальном аппарате можно получить ключ-карту и поселиться самостоятельно.

4. Информация по дорогам. Этим вопросом занимался муж. На основе составленного мной плана путешествия он искал информацию о самом оптимальном маршруте, об особенностях оплаты платных дорог, о парковках.

С парковками тоже очень весело все происходило: бус более габаритный, чем легковые автомобили, поэтому многие подземные паркинги нам не подходили, а с наземными парковками, как обычно, дела обстоят туго, и иногда мы парковались между машинами так филигранно, что собиралась целая толпа зевак посмотреть, как мы втискиваем наш микробусик в невероятно маленькие пространства. Наши мужья заслуживают аплодисментов - для меня это на грани фантастики, как четко можно парковаться сантиметр в сантиметр.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

5. Составление плана экскурсий. Как по мне - это самая трудоемкая часть. Этот пункт мы разделили с подругой пополам. На каждый город с учетом времени прибытия мы составляли ознакомительную экскурсию: что посетить, небольшая история этого места, план пешей экскурсии, цены, графики работы, маршрут и так далее.

Составление маршрута по городу занимало у меня от одного до трех вечеров. Я открывала 10-15 ссылок и, прочитав их все, формировала маршрут, старалась учесть отзывы о достопримечательностях, удаленность от основного маршрута и так далее.

Итак, мы практически в полной боевой готовности. И вот он - день Х, но как же без неприятностей - впрочем, пусть лучше такие мелочи да в начале, а потом все легко и гладко. Как я уже писала, наш бусик выдали грязным - не успели почистить. Ну что ж - другого варианта у нас не было, и, вооружившись тряпками, тазиками и моющими средствами, мы с мужем побежали чистить нашу карету.

Справились мы относительно быстро, но нам надо было еще загрузить все вещи, заехать в магазин и нестись в Варшаву, где нас ждала встреча с друзьями, которые тоже уже мчались из Киева на всех парах.