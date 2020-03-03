На машине и с маленькими детьми: вокруг Европы за 17 дней
Тур по Европе с друзьями и детьми - легко! О своём 17-дневном приключении рассказывает блогер "Маминого клуба" Ярослава.
Здесь и далее повествование ведётся от лица Ярославы.
В этот раз я хочу рассказать о самом грандиозном путешествии, которое мы совершили прошлым летом. Путешествие оставило неизгладимое впечатление, хотелось бы поделиться им, и, возможно, наш опыт пригодится кому-нибудь в планировании подобной поездки.
У нас давно была мечта поехать в кругосветку. Ну хотя бы по Европе. Мечта казалась совсем нереальной, пока мы не переехали в Ригу и у нас не появилась идея - а может, поехать на машине вокруг Европы? Мы поделились задумкой с нашими близкими друзьями, и они заинтересовались.
Долго идея оставалась лишь идеей, возможно, она просто формировалась, зрела, росла. И за полгода до поездки она наконец-то преобразовалась в четкое намерение. Вот - пришло время действовать!
Ох, с чего же начать? Как говорится, начали с самого основного. Обсудили максимально допустимую продолжительность отпуска и даты. Было принято решение ехать в августе, так как в конце августа в Украине празднуется День независимости, и это давало нашим друзьям плюс пару дней к отпуску. Но по-настоящему мы начали планировать путешествие, только когда друзья купили билеты на самолет до Варшавы (на тот момент в Ригу еще не летал Wizz Air, и билеты были дорогие).
Это стало поворотным пунктом - так как назад пути уже нет, необходимо было активизироваться и начинать что-то делать.
Путешествие с друзьями имеет много плюсов:
- во-первых, путешествовать компанией интереснее, веселее и безопаснее;
- во-вторых, это уже два водителя, которые могут сменять друг друга;
- в-третьих, затраты на бензин, аренду автомобиля, оплату парковок;
- платные дороги, а иногда и проживание делятся на две семьи.
Есть также аспекты, которые требовали дополнительных общих усилий:
- поиск автомобиля;
- планирование маршрута;
- бронирование отелей;
- поиск информации по дорогам;
- составление плана экскурсий.
1. Так как мы хотели ехать одной машиной, а нас получалось шестеро (две семьи с детьми), необходимо было брать что-то побольше обычной легковушки. Сначала мы рассматривали варианты 7-местной машины, но, как оказалось, в таком авто практически отсутствует багажник (а вещей у нас было много: мы-то в путешествие собирались с трехлеткой), поэтому выбор пал на микроавтобус. К тому же мы долго не могли найти оптимальный вариант, так как не все хотели давать в прокат машину на такое расстояние, да и цена аренды для нас тоже была важна. Машину искали на ss.com.
Искали долго, но, в конце концов таки нашли: микроавтобус + бесплатная аренда бустера, так как для нашей дочки автокресло было, а для сына друзей нужна была седушка.
Что я могу сказать о нашем транспорте? Выдали грязным, плюс нам пришлось задержаться более чем на час по дороге в Варшаву, когда в пути на табло в машине загорелся знак "стоп" и она резко стала ехать хуже. Мы в испуге остановились, пока дозвонились до владельца (а были мы уже далеко от дома). Выяснилось, что есть какие-то проблемы с двигателем. Машина, в принципе, ехала, но не так, как должна была: развивала значительно меньшую скорость, трудно трогалась и долго разгонялась. Владелец об этом умолчал, скинул настройки, и проблема выскочила не сразу.
В следующий раз выбирать авто мы будем более тщательно.
Но были и плюсы - много места: три ряда кресел, на каждом из которых мы разместились по двое: водители впереди, на втором ряду сидела я с дочкой, на третьем - подруга с сыном. Есть где развернуться. Я брала в дорогу пледы и дорожные подушки - немного уюта не помешает. Багажник огромный - можно захватить с собой слона, что мы и сделали: мы взяли две коляски - одну совсем легкую, вторую - чуть больше, зато в ней можно было спать. Я думала так: если мы гуляем несколько часов до обеда (то есть до дневного сна), можно брать легкую коляску, если гуляем целый день - более "грузную", в которой дочка спит.
Также мы взяли дорожную кроватку для дочки и целую гору вещей, горшок, купальные принадлежности, еду. В общем, больше, чем надо было, зато мы ни в чем не были ущемлены.
2. Маршрутом занималась я - набрасывала ориентировочно план следования, а потом мы обсуждали его и переделывали в зависимости от пожеланий. Я сделала больше десятка вариантов, пока мы определились с городами и странами, которые хотим посетить. У нас получился практически круговой маршрут.
Далее я занялась разработкой более подробного маршрута: описание по датам - из какого города в какой мы едем, сколько это занимает времени (в часах и километрах) и где необходимо сделать ночевки.
3. Бронирование отелей можно назвать одним из самых ответственных пунктов нашей подготовки. Пытались "втиснуться" в определенный бюджет, но и проживание по типу хостела нам тоже не подходило, так как мы с детьми. Да и вообще хотелось минимального комфорта - душ и туалет в номере.
Наши друзья живут в Киеве, я с дочкой находилась в Риге, а мой муж - в командировке в Германии, поэтому мы пользовались appear.in, чтобы общаться всем вместе.
Как оказалось, важным моментом является конечное время заезда в отель - поскольку мы не могли знать заранее, когда приедем, нужно было выбирать отели с круглосуточным или поздним временем поселения. Отели мы искали на booking.com и на airbnb, но почти все бронировали на букинге.
При выборе места проживания надо учитывать как минимум эти моменты: включены ли налоги в стоимость, время заезда, возможность проживания маленького ребенка бесплатно. Для нас важно было наличие туалета и душа в номере.
Кстати, стоимость проживания и выбор отелей внесли коррективы в наш маршрут, так в нем появились Братислава, Таррагона, Шамбери. И это, я считаю, большая удача, что мы попали в эти города, особенно Таррагона удивила.
При планировании маршрута я кое-что не учла:
- время на санитарные остановки;
- время на походы в магазины;
- время на прохождение границы при въезде и выезде из Хорватии (Хорватия является членом Европейского союза, но не входит в Шенгенскую зону);
- время на оплату платных дорог, заправку;
- время на поиск парковки (парковку искали с помощью Паркопедии).
Из-за этого мы почти все время приезжали в отели за полночь. И в некоторых городах нам пришлось сократить экскурсионное время. Также бывают непредвиденные ситуации - например, большая авария на трассе в Швейцарии привела к тому, что нам пришлось ехать в объезд и мы не попали в Берн, или буря в Венеции не позволила нам завершить наш экскурсионный маршрут.
Отмечу, что отели сети Premiere Classe меня порадовали. Цена за ночь была приемлемая, в номере, хоть и совсем крошечном, есть туалет и душ, а главное - у них круглосуточное заселение.
Причем в некоторых отелях при позднем приезде поселение происходит без участия администратора.
С помощью банковской карты и номера бронирования в специальном аппарате можно получить ключ-карту и поселиться самостоятельно.
4. Информация по дорогам. Этим вопросом занимался муж. На основе составленного мной плана путешествия он искал информацию о самом оптимальном маршруте, об особенностях оплаты платных дорог, о парковках.
С парковками тоже очень весело все происходило: бус более габаритный, чем легковые автомобили, поэтому многие подземные паркинги нам не подходили, а с наземными парковками, как обычно, дела обстоят туго, и иногда мы парковались между машинами так филигранно, что собиралась целая толпа зевак посмотреть, как мы втискиваем наш микробусик в невероятно маленькие пространства. Наши мужья заслуживают аплодисментов - для меня это на грани фантастики, как четко можно парковаться сантиметр в сантиметр.
5. Составление плана экскурсий. Как по мне - это самая трудоемкая часть. Этот пункт мы разделили с подругой пополам. На каждый город с учетом времени прибытия мы составляли ознакомительную экскурсию: что посетить, небольшая история этого места, план пешей экскурсии, цены, графики работы, маршрут и так далее.
Составление маршрута по городу занимало у меня от одного до трех вечеров. Я открывала 10-15 ссылок и, прочитав их все, формировала маршрут, старалась учесть отзывы о достопримечательностях, удаленность от основного маршрута и так далее.
Итак, мы практически в полной боевой готовности. И вот он - день Х, но как же без неприятностей - впрочем, пусть лучше такие мелочи да в начале, а потом все легко и гладко. Как я уже писала, наш бусик выдали грязным - не успели почистить. Ну что ж - другого варианта у нас не было, и, вооружившись тряпками, тазиками и моющими средствами, мы с мужем побежали чистить нашу карету.
Справились мы относительно быстро, но нам надо было еще загрузить все вещи, заехать в магазин и нестись в Варшаву, где нас ждала встреча с друзьями, которые тоже уже мчались из Киева на всех парах.
Еще несколько мелочей (не могли найти ключи от квартиры, пробки на дорогах в Польше) плюс остановка из-за загоревшегося стоп-датчика в машине, и мы уже изрядно опаздывали.
Друзья прилетели в полночь, а мы приехали в Варшаву только к двум часам ночи.
Долгожданная встреча принесла с собой чувство чего-то хорошего и прекрасного: приключения по-настоящему начинаются!
Коротко о нашем путешествии в цифрах:
- 17 дней в дороге: от Риги до Таррагоны и обратно;
- 12 стран, в которых мы побывали;
- 21 город, который мы посетили;
- 3 княжества, или карликовые государства, которые мы увидели;
- 18 магнитов, которые я приобрела на память;
- 20 Гб фотографий и видео;
- 2 украденные сумки (конкретнее - чемодан и детский рюкзачок);
- 4 моря, красота которых до сих пор всплывает в памяти и завораживает;
- 1 раз нас остановила полиция;
- 35 часов - наш самый длинный переезд (Чески-Крумлов - Прага - Вильнюс - Рига);
- 600 литров дизеля потрачено;
- 8000 километров проехали мы по дорогам Европы;
- 2000 евро на семью - ориентировочные затраты на путешествие;
- 1 000 000 ярких впечатлений, которые навсегда останутся с нами.
Итог: это путешествие было грандиозным приключением: мы попадали в грозы и бурю, стали жертвами взлома и чуть не попались на уловки мелкого воришки, у нас пропадала связь в самое неподходящее время, и в то же время мы увидели так много всего нового, пообщались с интересными людьми, впечатлялись очаровательными пейзажами. И все закончилось хорошо - чему я несказанно рада!
Главное - быть бдительными, не забывать, что машину, например, могут взломать - никогда не оставлять важные вещи без присмотра.
Берегите себя - и все будет в шоколаде!
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