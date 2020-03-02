Пн, 2.03.2020
Мне нужна постоянная помощь, самостоятельно я не могу даже перевернуться. российская гимнастка Евгения Асоновова.

США выдали ордер на арест богатейшего россиянина

Олег Тиньков.

ФОТО: Scanpix/AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Президент России Владимир Путин сегодня внес пакет своих поправок в Конституцию для голосования в парламенте. 
  • Греция не дает беженцам попасть на территорию Евросоюза со стороны Турции. 
  • США выдали ордер на арест Олега Тинькова. 
  • В Израиле впервые в истории проходят третьи за год парламентские выборы.

ГЛАВНОЕ | 02.03.2020

США выдали ордер на арест Олега Тинькова

США подозревают российского бизнесмена Олега Тинькова в неуплате  налогов.  Власти США подозревают, что Тиньков подал ложную налоговую декларацию и занизил свои доходы за 2013 год.

Бизнесмен сейчас находится  Лондоне, где идет судебное разбирательство. По информации TCS Group (холдинг, который объединяет все компании Тинькова) слушания начались в феврале и будут идти до апреля. 

Тинькова хотели оправить под стражу в Лондоне - он заплатил залог, якобы  20 миллионов фунтов стерлингов. Этот россиянин занимает 47 место в рейтинге богатейших предпринимателей России, его состояние  оценивают в 2,2 миллиарда долларов. 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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