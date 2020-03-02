США выдали ордер на арест богатейшего россиянина

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США выдали ордер на арест Олега Тинькова.

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ГЛАВНОЕ | 02.03.2020

США выдали ордер на арест Олега Тинькова

США подозревают российского бизнесмена Олега Тинькова в неуплате налогов. Власти США подозревают, что Тиньков подал ложную налоговую декларацию и занизил свои доходы за 2013 год.

Бизнесмен сейчас находится Лондоне, где идет судебное разбирательство. По информации TCS Group (холдинг, который объединяет все компании Тинькова) слушания начались в феврале и будут идти до апреля.

Тинькова хотели оправить под стражу в Лондоне - он заплатил залог, якобы 20 миллионов фунтов стерлингов. Этот россиянин занимает 47 место в рейтинге богатейших предпринимателей России, его состояние оценивают в 2,2 миллиарда долларов.