США выдали ордер на арест богатейшего россиянина

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Президент России Владимир Путин сегодня внес пакет своих поправок в Конституцию для голосования в парламенте.
- Греция не дает беженцам попасть на территорию Евросоюза со стороны Турции.
- США выдали ордер на арест Олега Тинькова.
- В Израиле впервые в истории проходят третьи за год парламентские выборы.
ГЛАВНОЕ | 02.03.2020
США выдали ордер на арест Олега Тинькова
США подозревают российского бизнесмена Олега Тинькова в неуплате налогов. Власти США подозревают, что Тиньков подал ложную налоговую декларацию и занизил свои доходы за 2013 год.
Бизнесмен сейчас находится Лондоне, где идет судебное разбирательство. По информации TCS Group (холдинг, который объединяет все компании Тинькова) слушания начались в феврале и будут идти до апреля.
Тинькова хотели оправить под стражу в Лондоне - он заплатил залог, якобы 20 миллионов фунтов стерлингов. Этот россиянин занимает 47 место в рейтинге богатейших предпринимателей России, его состояние оценивают в 2,2 миллиарда долларов.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.