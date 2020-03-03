"Это биологическое оружие" и "все для продаж вакцин": теории заговора могут быть опаснее самого вируса

Одна из теорий заговора гласит, что коронавирус на самом деле является биологическим оружием, созданным ЦРУ для начала войны против Китая. Другие, в свою очередь, убеждены в том, что правительства Великобритании и США создали коронавирус для получения прибыли от потенциальных вакцин, сообщает The Conversation.

Хотя многие из этих теорий заговора откровенно абсурдны, вера в то, что злые силы воплощают секретные планы, распространена во всех обществах. Часто это убеждение связано со здоровьем.

Большое исследование показало, что 16% испанских респондентов считают, что ВИЧ был создан искусственно и преднамеренно распространялся по всему миру секретной организацией или группой.

В свою очередь, 27% французских и 12% британских респондентов считают, что правда о вредном воздействии вакцин намеренно скрыта от общественности.

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Распространение ложных новостей и теорий заговора о коронавирусе является серьезной проблемой, и Всемирная организация здравоохранения создала страничку по "разрушению мифов" с целью проверить и опровергнуть возникшие предположения.

Распространенность теорий заговора

Исследование показывает, что теории заговора имеют тенденцию появляться во времена кризиса в обществе. К ним относятся террористические нападения, стремительные политические изменения или экономические кризисы.

Теории заговора процветают в периоды неуверенности и угрозы, поскольку мы ищем смысл в хаосе, в который погрузился мир.

Вирусные эпидемии вызывают точно такие же обстоятельства, что объясняет быстрое распространение теорий заговора о коронавирусе.

Аналогично было и в случае вируса Зика с 2015 по 2016 год. Теории заговора о вирусе Зика гласили, что это скорее всего биологическое оружие, а не естественное явление. Исследование, анализирующее комментарии на Reddit, показало, что теории заговора о вирусе Зика возникли в качестве способа лучше справиться с незнанием и страхом.

Доверие советам медицинских работников и организаций является очень хорошим ресурсом для преодоления кризиса. Правда, люди, которые верят в теории заговора, обычно не доверяют группам, которые они считают могущественными, включая руководителей, политиков и фармацевтические компании.

Следовательно, если люди не доверяют им, они с меньшей вероятностью будут следовать их рекомендациям.

Исследователи доказали, что теории медицинского заговора могут усилить недоверие к медицинским авторитетам, что может негативно повлиять на желание людей защитить себя.

Люди, которые верят в медицинские теории заговора, будут реже делать прививки или использовать антибиотики, вместо этого предпочитая природные средства и витамины. Кроме того, они, скорее всего, предпочтут доверять непрофессионалам, например, друзьям и семье.

Печальные последствия

В результате, люди, которые поддерживают теории заговора о коронавирусе, будут реже следовать советам медицинских экспертов, таким как тщательное мытье рук и дезинфекция или самоизоляция после посещения зон риска.

Вместо этого люди могут более негативно относиться к кампаниям по предотвращению риска и в целях лечения могут использовать альтернативную медицину. Это может значительно увеличить распространение вируса, подвергая риску многих людей.

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Уже появились "альтернативные методы лечения коронавируса". Некоторые из них очень опасны.

Сторонники популярной теории заговора, например, говорят, что коронавирус можно "оттолкнуть", употребляя внутрь отбеливатель.

Распространение медицинских теорий заговора также может иметь негативные последствия для других слоев общества. Например, во времена чумы евреи считались ответственными за пандемию в Европе. Этот вид теории заговора привел к насильственным нападениям и массовым убийствам в еврейских общинах. В свою очередь, новый коронавирус уже стимулировал рост расистских нападений на людей в Восточной Азии.

Галерея: Коронавирус в Китае

К счастью, можно влиять и останавливать распространение теорий заговора. Исследования показали, что кампании, которые идут вразрез с теориями заговора, довольно успешно подрывают сомнительные убеждения.