ЯНеВирус и мемы про Aliexpress. Коронавирус не дискриминирует, это делают люди

По состоянию на 7 февраля 2019 года жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 638 человек, всего инфицированных - более 30 тысяч. Несмотря на то, что инфекция распространяется по земному шару, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом, добавив при этом, что говорить о прекращении эпидемии еще рано.

Распостранение вируса началась с обнаружения в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.

Примечательно, что незадолго до этого Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян написал коллегам в социальной сети WeChat о том, что на рынке морепродуктов Хуанань подтвердились семь случаев атипичной пневмонии. Его вызвали в полицию, где попросили "не делать ложных заявлений". 6 февраля доктор скончался.

Зачастую подобные эпидемии не только указывают на ошибки в коммуникации, диагностике, но и вскрывают нарывы общества. В этот раз речь пойдет о дискриминации и ксенофобии.

Все началось с того, что люди стали бояться получать посылки из Китая.

Хотя ВОЗ неоднократно заявляла, что это безопасно. О том, что, получая посылки из Китая, заразиться коронавирусом невозможно, так как вирус во внешней среде долго не живет, также заявлял Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии.

Несмотря на это, в сетях тут же начали распространяться шутки о посылках с Aliexpress в духе "Когда идешь забирать свою посылку с Алика":

ФОТО: Facebook

Любой психотерапевт скажет, что смех зачастую может являться защитной реакцией в случаях стресса и страха.

Сенсация! Опубликовано первое настоящее фото #coronavirus. Все предыдущие, конечно, оказались фейками pic.twitter.com/MrQL8jKhR9 — Вирус без короны (@crazyshko) February 7, 2020

Однако, кажется, все зашло слишком далеко - в социальных сетях мы видим, что страх перед предметами китайского происхождения перерос в боязнь людей, связанных с этой страной.

Очевидцы со всего мира сообщали о различных случаях дискриминации - например, в Сеуле (Корея) на дверях многих ресторанов появились вывески о том, что китайцы в данных заведениях обслужены не будут. О подобных случаях сообщали и из Чехии.

И если опасения жителей Кореи еще хоть как-то можно объяснить из-за относительной близости к Китаю, то похожие всплески ксенофобии в одной из украинских гостиниц удивляют еще больше.

"Приносим свои извинения, но проживание туристам из Китая запрещено", - гласит надпись в отеле "Калифорния" в Одессе.

ФОТО: Twitter

О случаях ксенофобии и дискриминации по отношению к выходцам из Китая и обладателям азиатской внешности рассказывает множество источников.

31 января, спустя месяц после начала ажиотажа вокруг нового коронавируса, Reuters опубликовало статью, в которой говорится о последствиях таких радикальных убеждений.