ЯНеВирус и мемы про Aliexpress. Коронавирус не дискриминирует, это делают люди

Впервые обнаруженный в Китае и распространяющийся по всему миру коронавирус некоторые люди сегодня используют в качестве оправдания расизма. Такого мнения придерживаются тысячи людей, устроивших флешмоб против дискриминации #ЯНеВирус. Новая эпидемия показала, как за мемами и шутками может скрываться настоящая ксенофобия.
По состоянию на 7 февраля 2019 года жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 638 человек, всего инфицированных - более 30 тысяч. Несмотря на то, что инфекция распространяется по земному шару, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом, добавив при этом, что говорить о прекращении эпидемии еще рано.
Распостранение вируса началась с обнаружения в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
Примечательно, что незадолго до этого Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян написал коллегам в социальной сети WeChat о том, что на рынке морепродуктов Хуанань подтвердились семь случаев атипичной пневмонии. Его вызвали в полицию, где попросили "не делать ложных заявлений". 6 февраля доктор скончался.
Зачастую подобные эпидемии не только указывают на ошибки в коммуникации, диагностике, но и вскрывают нарывы общества. В этот раз речь пойдет о дискриминации и ксенофобии.
Все началось с того, что люди стали бояться получать посылки из Китая.
Хотя ВОЗ неоднократно заявляла, что это безопасно. О том, что, получая посылки из Китая, заразиться коронавирусом невозможно, так как вирус во внешней среде долго не живет, также заявлял Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии.
Несмотря на это, в сетях тут же начали распространяться шутки о посылках с Aliexpress в духе "Когда идешь забирать свою посылку с Алика":
Любой психотерапевт скажет, что смех зачастую может являться защитной реакцией в случаях стресса и страха.
Сенсация! Опубликовано первое настоящее фото #coronavirus. Все предыдущие, конечно, оказались фейками pic.twitter.com/MrQL8jKhR9— Вирус без короны (@crazyshko) February 7, 2020
Однако, кажется, все зашло слишком далеко - в социальных сетях мы видим, что страх перед предметами китайского происхождения перерос в боязнь людей, связанных с этой страной.
Очевидцы со всего мира сообщали о различных случаях дискриминации - например, в Сеуле (Корея) на дверях многих ресторанов появились вывески о том, что китайцы в данных заведениях обслужены не будут. О подобных случаях сообщали и из Чехии.
И если опасения жителей Кореи еще хоть как-то можно объяснить из-за относительной близости к Китаю, то похожие всплески ксенофобии в одной из украинских гостиниц удивляют еще больше.
"Приносим свои извинения, но проживание туристам из Китая запрещено", - гласит надпись в отеле "Калифорния" в Одессе.
О случаях ксенофобии и дискриминации по отношению к выходцам из Китая и обладателям азиатской внешности рассказывает множество источников.
31 января, спустя месяц после начала ажиотажа вокруг нового коронавируса, Reuters опубликовало статью, в которой говорится о последствиях таких радикальных убеждений.
Владельцу популярного ресторана азиатской кухни в Париже Паскалю Корльеру пришлось закрыть свое заведение из-за роста числа ксенофобских инцидентов и массовой паники.
"Некоторые клиенты начали спрашивать, есть ли среди персонала ресторана китайцы. Вокруг азиатского сообщества и азиатской кухни начался своего рода необоснованный психоз", - цитирует Reuters ресторатора, чьи доходы за первые две недели 2020 года, по сравнению с тем же периодом год назад, снизились на 40%.
Паскаль - не единственный житель Франции, который столкнулся в последствиями дискриминации на фоне эпидемии нового коронавируса.
Во французском сегменте Twitter даже запустили флешмоб #JeNeSuisPasUnVirus (#ЯНеВирус) - так французские выходцы из Китая и других азиатских стран пытаются донести до своих сограждан, что разрез их глаз не несет опасности для общества.
Together, we make a difference. #imnotavirus #JeNeSuisPasUnVirus #NoSoyUnVirus #ichbinkeinVirus pic.twitter.com/jiTcCepWFb— Im Not a Virus (@imnot1virus) February 6, 2020
Fear inside is sometimes more damaging than a virus.#JeNeSuisPasUnVirus #IoNonSonoUnVirus#ImNotAVirus #我不是病毒 pic.twitter.com/7C2VZK2Had— TernenceHall (@HallTernence) February 4, 2020
Оскорбленными французские азиаты почувствовали себя прежде всего после того, как в газетах начали появляться расистские заголовки. "Желтая тревога", - было, например, написано на первой полосе издания Courrier Picard от 26 января.
#JeNeSuisPasUnVirus pic.twitter.com/uHUiyvmFlP— Oyun-Erdene (@Oyunrdne) January 30, 2020
После того как издание раскритиковали за ксенофобию, оно было вынуждено извиниться. Выходцы из Китая оскорблены тем, что новый коронавирус называют "китайским".
It can be felt that the vast majority of people in mainland China have expressed their gratitude for assistance from countries around the world. Now, please don't discriminate against Chinese people who are caught in the epidemic. They are not viruses.#我不是病毒#IAmNotAVirus https://t.co/sS7jBeOdR4— Vence Zhan (@ACripenader) February 5, 2020
"Когда в 2009 году в США вспыхнул вирус H1N1, никто не назвал его "американским вирусом", а когда новый коронавирус разразился в Китае, вы назвали его "китайским вирусом". Когда H1N1 распространился по всему миру, заразив миллионы людей, никто не сказал ничего плохого об американцах, но когда в западном мире было зарегистрировано менее 100 случаев этого нового вируса, вы начали отказывать китайцам во въезде и издеваться над китайскими студентами, которые учатся за рубежом", - говорится в видеообращении, которым в социальной сети Twitter поделились тысячи человек.
Служба новостей BBC поговорила с девушкой по имени Кэти Тран, которая рассказала, что по дороге на работу в городе Кольмар услышала, как один мужчина говорит другому: "Осторожно, там китаянка".
Это был не единственный случай - однажды проезжавший мимо нее на скутере француз велел ей надеть маску.
Подобные случаи дискриминации, когда в людях самого разного происхождения безосновательно подозревают носителей вируса, были зафиксированы как в других европейских странах, так и в Канаде и Великобритании.
You don't have to live in China to identify as Chinese, just as you don't have to be of Chinese heritage to be Chinese. Viruses don't pick and choose. Some people are using the #coronarovirus as an excuse to be racist. #IamNotAVirus pic.twitter.com/FDTnMCxcan— E.Xiaoxue (@Xiaoxue2002) February 1, 2020
"Вам не нужно жить в Китае, чтобы идентифицировать себя как китайца, так же как человеку не нужно китайское историко-культурное наследие, чтобы считать себя китайцем. Вирусы не выбирают. Некоторые люди используют коронавирус в качестве оправдания расизма", - так сложившуюся ситуацию характеризуют многие участники флешбома, призванного бороться со вспышкой ксенофобии, расизма и дискриминации на почве захватывающего мир нового коронавируса.