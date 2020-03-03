"Я батя": Данила Козловский опубликовал первое фото с дочерью

Артист показал милый снимок с дочерью. На нём 34-летний Козловский прижимает девочку к себе и целует её.

"Моя вселенная. Время быть отцом. #ябатя", — подписал снимок артист.

Напомним, вчера актриса и возлюбленная актёра Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram снимок с ребёнком.

Сообщалось, что Зуева планировала рожать в США, и ранее в феврале Козловский отправился в Штаты, чтобы быть вместе с ней на родах.