Вт, 3.03.2020
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"Я батя": Данила Козловский опубликовал первое фото с дочерью

ФОТО: instagram.com/danilakozlovsky/

Вчера, 2 марта, появилась новость о том, что у Данилы Козловского и Ольги Зуевой родился ребёнок. Сегодня, 3 марта, актёр поделился фотографией с дочерью в своём Instagram-аккаунте. 

Артист показал милый снимок с дочерью. На нём 34-летний Козловский прижимает девочку к себе и целует её.

"Моя вселенная. Время быть отцом. #ябатя", — подписал снимок артист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя

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Напомним, вчера актриса и возлюбленная актёра Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram снимок с ребёнком.

Сообщалось, что Зуева планировала рожать в США, и ранее в феврале Козловский отправился в Штаты, чтобы быть вместе с ней на родах.

Отношения между возлюбленными завязались несколько лет обратно, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребёнок для обоих возлюбленных стал первым.

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