Суперкопуши: год не могут договориться об анкете, помогающей предотвратить насилие в семье

— говорит пресс-секретарь Гиргенса.

На вопрос, почему же это не было ясно сразу после межведомственного собрания — четкого ответа не последовало. "Нужно было юридически об этом поспорить", — добавила Йоните.

Это же подтвердила и Ивета Валайне.

"В течение последней недели данный вопрос был поднят на правительственном уровне, у нас было множество собраний. Юридический департамент министерства предложил свой вариант, который всех устроил", — сказала представитель Госполиции. По ее словам, правил Кабмина все же будет достаточно — останется лишь дополнить аннотацию.

После дополнения аннотации общественности будут даны две недели на обсуждение проекта поправок. Затем их отправят на рассмотрение госсекретарям, и лишь потом они попадут на стол правительства. Действительно ли этого будет достаточно и не возникнут ли в очередной раз у кого-то возражения — неясно.

Содействие помогает раскрывать семейные проблемы

О пользе введения анкет говорят результаты пилотного проекта. Алуксне — один из краев, где полицейские использовали бланки, или — как их официально называют — протоколы происшествия. Выезжая на вызовы, связанные с семейными конфликтами, стражи порядки должны были брать с собой бланк и заполнять его на месте. Протокол включал несколько вопросов, в том числе:

Видны ли у подлежащей защите персоны телесные повреждения?

Боится ли защищаемая персона, что угрожающий ей агрессор убьет ее или нанесет иной физический вред?

Часто ли угрожающая персона употребляет алкоголь?

Если большинство ответов положительные, полиция изолирует агрессора от семьи.

ФОТО: Пилотный проект с заполнением таких протоколов проводился с 2017 по 2019 год. Теперь он остановлен.

"Эффект есть у всего — и у сообщения [для социальных служб], и у возможности полиции самой принимать решение об изоляции [агрессора]. Когда мы начинали [пилотный проект] в 2018 году, было трудно разъяснить, зачем нужно заполнять еще один документ. Но потом все поняли, что это дает результат", — отмечает представитель участка Госполиции в Алуксне Ивар Меднис.

Результаты были, потому что информацию о конфликте в обязательном порядке нужно было передать социальной службе. Теперь это перестало быть обязательным. Меднис же может назвать конкретные случаи, когда сотрудничество полиции и ответственных служб полностью оправдалось.

Так, в 2018 году сотрудники полиции выехали на очередной вызов в семью, где пьяный муж стал агрессивным и применял физическое насилие по отношению к жене.

Полиция решила оградить семью от насильника на восемь дней, тем временем информация о ситуации в семье была передана Сиротскому суду и социальной службе. Они и выяснили, что от действий мужчины также страдали малолетние дети — к ним регулярно применялось физическое, эмоциональное и, возможно, сексуальное насилие.

По факту выясненных обстоятельств начат уголовный процесс.

"Информация до социальный службы не доходила раньше просто потому, что пострадавшая не обращалась за помощью. [...] Были и такие семьи, к которым выезжали ежедневно. Приезжаем, изолируем агрессора на 12 часов в вытрезвителе, а потом он возвращается домой и снова начинает скандалить", — поясняет Меднис.