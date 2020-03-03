СМИ: Елизавета II предложила принцу Гарри возвращаться домой в любое время

Беседа длилась четыре часа и проходила в Виндзорском замке. Королева позвала прилетевшего в Великобританию принца Гарри на обед и чай, в ходе которого они планировали поговорить о его будущем. На беседе присутствовала только королева и её внук.

По информации собеседников издания, они встречались в спокойной обстановке, а в конце беседы Елизавета II сказала Гарри:

"Тебя здесь очень любят и всегда будут рады видеть".

При этом пишут, что королева все же весьма опечалена отсутствием принца и его семьи, а в частности его сына Арчи Харрисона, в Великобритании. Чувства королевской особы разделяют принц Чарльз и ещё несколько человек из семьи. Как сообщается, после беседы герцог Сассекский выглядел задумчивым.

Однако собеседники издания заявляют, что Елизавета II до сих пор выступает против использования слова royal ("королевский") в коммерческих целях. Как отмечается, на встрече был обсужден и этот вопрос.

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.