СМИ: Елизавета II предложила принцу Гарри возвращаться домой в любое время

Королева Елизавета II 1 марта встретилась со своим внуком, принцем Гарри и сказала ему, что он может в любое время вместе с супругой и сыном вернуться обратно домой, в Великобританию, в качестве старших членов королевской семьи, пишет The Sun.
Беседа длилась четыре часа и проходила в Виндзорском замке. Королева позвала прилетевшего в Великобританию принца Гарри на обед и чай, в ходе которого они планировали поговорить о его будущем. На беседе присутствовала только королева и её внук.
По информации собеседников издания, они встречались в спокойной обстановке, а в конце беседы Елизавета II сказала Гарри:
"Тебя здесь очень любят и всегда будут рады видеть".
При этом пишут, что королева все же весьма опечалена отсутствием принца и его семьи, а в частности его сына Арчи Харрисона, в Великобритании. Чувства королевской особы разделяют принц Чарльз и ещё несколько человек из семьи. Как сообщается, после беседы герцог Сассекский выглядел задумчивым.
Однако собеседники издания заявляют, что Елизавета II до сих пор выступает против использования слова royal ("королевский") в коммерческих целях. Как отмечается, на встрече был обсужден и этот вопрос.
8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.
Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.
В Букингемском дворце подтвердили, что новая жизнь без королевских обязанностей Гарри и Меган начнётся этой весной.