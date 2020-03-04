Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в марте 2020 года

Телец

По словам астролога, Тельцы в марте поймут, что жизнь не может постоянно быть стабильной - судьба ведет человека через взлеты и падения. Перемены в жизни представителей этого знака зодиакального круга будут связаны с пониманием ими того, что

терпение помогает пережить любую непогоду, а хорошие времена надо ценить, пока они есть.

Тамара Глоба советует Тельцам помнить, что когда что-то заканчивается, после этого непременно начинается нечто новое, а любая так называемая "случайность" является частью глобального плана.

Дева

Дев в марте 2020 ждут перемены в личной жизни, причем очень позитивные, уверяет астролог.

Этих людей ждет полный любви и понимания месяц, насыщенный глубокими и искренними чувствами.

Одиноким представителям данного знака Зодиака Тамара Глоба советует присмотреться к окружению и не стесняться новых знакомств. Любая встреча в это время может оказаться судьбоносной в позитивным смысле.

Весы

Весы в последнее время проявляли нерешительность в своем поведении, отмечает эксперт.

Тем, кто то и дело берет быка за рога и действует напрямую, Тамара Глоба рекомендует на время уйти в тень и понаблюдать за ситуацией.

Месяц насыщен трансформациями и новым опытом.

Весам надо сохранять спокойствие и с оптимизмом смотреть на перемены, которые придут в их жизнь.

"Используйте полученный опыт себе на пользу", - советует специалист представителям этого знака.

Рыбы

В этом месяце, как прогнозирует Тамара Глоба, Рыбы будут заниматься поисками неизведанного и устремятся к новым берегам. Данный период может ознаменоваться для них интересными странствиями и даже захватывающим плаванием по морям и океанам.

Следует только быть внимательнее к окружающим и постараться никого не обидеть случайной фразой

- велик риск конфронтаций.