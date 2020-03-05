Эти люди из Латвии, и их ищут. Если вам что-то известно о них - помогите!

Валентину Молеву 1942 г. р., проживающую в Сигулде, и Ткаченко (Ларину) Светлану 1964 г. р. ищет Виктор Ткаченко.

Косенко Оксану Петровну 1973 г. р., которая проживает в Калнгале (Царникавский край), ищет сын.

Тимченко Марию, Раздобудько Светлану 1970 г. р. и Роздобудько Руслана 1976 г. р. ищет Раздобудько Петр.

Свою маму Измайлову Ирину Хасановну 1955 г. р. ищет дочь Ирина.

Шкапаре Марите ищет свою сестру Янсоне Лиените 1977 г. р.

Своего родственника Иванова Афанасия 1961 г. р. ищет Васильева Анна.

Штубис Любовь ищет родственников - Штубис Валию и других. "Они проживали в городе Лиепая".

Кубаеву Наталью 1964 г. р. ищет сестра по линии отца Светлана.

Бондаренко Татьяну 1952 г. р. ищет Яворская Инна.

Зуева Николая 1961 г. р., который проживает в Екабпилсе, ищет его сын Алексей Зуев.

Абдуллаеву Аллу 1952 г. р. ищет Кулиева Мадина.

Соколов Геннадий ищет свою родственницу Землинскаю Галину 1955 г. р.

Шматов Павел ищет двоюродного брата - Брянова Андрея, жившего в городе Резекне.

Широкову Татьяну 1954-56 г. р. ищет Медведева Татьяна.

Смирнов Петр ищет свою маму Карпову Антонину, а также братьев и сестер, которые проживали в Даугавпилсе.

Павлова Бориса 1977 г. р. ищет сын - Богдан Гарькавый.

Антонову Татьяну 1971 г. р. ищет сестра - Еремеева Наталья.

Светлана Урбановича ищет своего брата Игнатьева Валерия 1975-77 г. р.

Марина Рысина ищет отца - Рысина Владимира 1957 г. р., который проживал в городе Лиепая.

Юрий Шмединьш ищет своего отца - Шмединьша Андриса 1964-65 г. р., проживавшего в Юрмале.

Ефремова Дениса 1980 г. р. и Ефремова Кирилла ищет брат - Анатолий Ермолин. "Наш отец - Ефремов Сергей".

Мудрая Людмила ищет свою сестру Мудрая Аллу 1969 г. р. и других родственников. "Нашу маму звали Аполония Чяпинайте".

Филиппова Галина ищет свою подругу Мирдзу Цауне 1949 г. р.

Шматова Леся ищет отца - Шматова Леонида, который проживал в Юрмале. "Моя мама - Любовь Шматова".

Желтова Владимира 1950-53 г. р. ищет друг Владимир Крупнов.

Яниса Игауниса 1968 г. р из города Виесите ищет сослуживец по Афганистану Андрей Коробейников.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.