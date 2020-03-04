400 единиц техники, скорость 10 км/ч и звуковые сигналы: регионы против реформы

Техника будет перемещаться по 15 различным маршрутам по всей Латвии, сообщил журналистам координатор акции Петерис Димантс.

Акцию поддерживают 40 самоуправлений, в том числе активно в ней намерены участвовать 30. Одновременно в Риге у здания Сейма планируется пикет с участием 200 человек.

В протестах будет задействовано более 400 единиц техники. Она будет перемещаться со скоростью 10 км/ч со звуковыми сигналами.

Акция начнется в 7.30.

Акция пройдет на Вентспилсском шоссе на участке от Попе до Усмы и в окрестностях Талсы. В Елгаве ее участники проедут по маршруту Элея - Елгава - Элея. Планируется, что в колонне будет 70 единиц тракторной техники.

В Кандавском крае колонна из 40 единиц техники отправится в направлении Риги до Тукумса. Также акция пройдет на территории Алсунгского края, в окрестностях Скулте на Таллиннском шоссе, от Виесите до Салы, от Ауце до Кроньауце, в Баусском крае, в Виляке и Карсаве.

Как заявил Димантс, жители краев использовали все методы и эта акция - крайнее средство, чтобы их услышали.

Он отметил также, что это пробная акция, и самоуправления готовы увеличить масштабы протестов в три раза.

"Мы готовы ночевать в Риге, разводить костры и ставить палатки на улицах, пока не добьемся, чтобы реформа была остановлена", - заявил координатор акции.

Он подчеркнул, что жители регионов выступают не против перемен, а против того, что правительство к ним не прислушивается.

"Дошло до того, что руководители самоуправлений приходят на заседание ответственной комиссии Сейма, чтобы обосновать свою позицию, а депутаты сидят в телефонах, играют в игры или читают журналы. Это неприемлемо", - заявил Димантс.