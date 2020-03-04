"Царь хороший, бояре плохие". Что значит смена правительства в Украине?

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Смена правительства в Украине: что это значит?

На этот вопрос ответил политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. Напомним, павшее правительство Украины проработало меньше года. По мнению эксперта, это говорит о том, что президент Украины "очень хочет быстрых изменений в стране, но никто не знает, как их обеспечить. Складывается впечатление, что никто не понимает, что делать и не имеет четкого плана".

Также Батозский выразил мнение, что Зеленский пытается реагировать на вполне ожидаемое падение рейтинга, меняя своих ключевых политических назначенцев.

Политолог отметил, что Зеленский так коммуницирует с народом, что всячески пытается брать "огонь на себя, считая, что люди ему доверили быстрые победы".

Такими решениями, как роспуск правительства, ему удается сохранить рейтинг и играть в игру "Царь хороший, бояре плохие".

В то же время, по мнению эксперта, вряд ли новый кабинет будет устойчивым.

"Он тяжело назначается. Как только рейтинги просядут еще или случится глобальный экономический кризис, и это правительство бросят под поезд также легко, как прежнее", - выразил мнение Батозский.

Видео: ГЛАВНОЕ | 04.03.2020