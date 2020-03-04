Ср, 4.03.2020
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"Мало новых лиц, нужны новые мозги". В отставку отправлен премьер-министр Украины

Алексей Гончарук.

ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP

В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. 

Внеочередное заседание Верходной Рады созвал президент Украины Владимир Зеленский.

В своем выступлении он заявил, что правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца", пишет "Медуза".

В частности, Зеленский подверг критике кабинет министров  за "провал поступлений от таможни", спад промышленности и отсутствие индексации пенсий. 

Предположительно, вслед за Гончаруком уйдут в отставку многие министры.

Отметим, что 35-летний Алексей Гончарук проработал в должности полгода - он возглавлял правительство Украины с 29 августа 2019 года. Он стал самым молодым премьером в истории Украины. По образованию Гончарук - юрист и специалист по госуправлению.

 Он уже подавал в отставку, но Зеленский ее не принял

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