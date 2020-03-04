"Мало новых лиц, нужны новые мозги". В отставку отправлен премьер-министр Украины

Внеочередное заседание Верходной Рады созвал президент Украины Владимир Зеленский.

В своем выступлении он заявил, что правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца", пишет "Медуза".

В частности, Зеленский подверг критике кабинет министров за "провал поступлений от таможни", спад промышленности и отсутствие индексации пенсий.

Предположительно, вслед за Гончаруком уйдут в отставку многие министры.

Отметим, что 35-летний Алексей Гончарук проработал в должности полгода - он возглавлял правительство Украины с 29 августа 2019 года. Он стал самым молодым премьером в истории Украины. По образованию Гончарук - юрист и специалист по госуправлению.