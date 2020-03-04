"Мало новых лиц, нужны новые мозги". В отставку отправлен премьер-министр Украины

В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Внеочередное заседание Верходной Рады созвал президент Украины Владимир Зеленский.
В своем выступлении он заявил, что правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца", пишет "Медуза".
В частности, Зеленский подверг критике кабинет министров за "провал поступлений от таможни", спад промышленности и отсутствие индексации пенсий.
Предположительно, вслед за Гончаруком уйдут в отставку многие министры.
Отметим, что 35-летний Алексей Гончарук проработал в должности полгода - он возглавлял правительство Украины с 29 августа 2019 года. Он стал самым молодым премьером в истории Украины. По образованию Гончарук - юрист и специалист по госуправлению.