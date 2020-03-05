У Сейма прошел пикет против территориальной реформы; на дороги выехала тяжелая техника

На протест против административно-территориальной реформы у Сейма собрались около 100 человек из Яунелгавы, Вентспилса, Варакляны, Лимбажи, Павилосты, Инчукалнса, Стопини и других краев.

Видео: Протест у Сейма

Протестующие вели себя громко, они использовали микрофоны, критикуя работу депутатов в связи с реформой. Люди утверждали, что реформа уничтожит края Латвии и требовали отставки Сейма.

ФОТО: TVNET

К протестующим вышли несколько депутатов продвигающей реформу партии "Для развития/За!", в том числе председатель комиссии по административно-территориальной реформе Артур Том Плешс. Ему задали несколько вопросов, но к ответам не прислушивались.

К участникам акции вышел и оппозиционный депутат Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян), который уверенно заявил, что реформа краев ни к чему хорошему не приведет.

ФОТО: TVNET

Присутствующие держали в руках многочисленные плакаты и скандировали: "Стыд Сейму" и "Распустить Сейм".

ФОТО: TVNET

Отдельные политики пытались давать интервью и высказываться по поводу реформы, однако из-за шума протестующих расслышать их практически невозможно.

ФОТО: TVNET

Завершился же пикет совместным исполнением песни "Bēdu manu lielu bēdu".

ФОТО: TVNET

В протестах по всей Латвии было задействовано около 450 единиц техники. Она перемещалась со скоростью 10 км/ч со звуковыми сигналами.

Галерея: Протест регионов у Сейма

Braucienā piedalīsies vairāki simti transportlīdzekļu, kas brauks ar ātrumu 10 km/h, ievērojot 50 m distanci un darbinot skaņas signālu. @Valsts_policija informē, ka uzraudzīs satiksmi, sabiedrisko kārtību, un atgādina, ka protestu dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi. pic.twitter.com/boUOIYW26v — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) March 5, 2020

Акция прошла на Вентспилсском шоссе на участке от Попе до Усмы и в окрестностях Талсы. В Елгаве ее участники проехали по маршруту Элея - Елгава - Элея. Планируется, что в колонне будет 70 единиц тракторной техники.

Галерея: Акция протеста в Иецаве

В Кандавском крае колонна из 40 единиц техники отправилась в направлении Риги до Тукумса. Также акция прошла на территории Алсунгского края, в окрестностях Скулте на Таллиннском шоссе, от Виесите до Салы, от Ауце до Кроньауце, в Баусском крае, в Виляке и Карсаве.

Как заявил координатора акции, жители краев использовали все методы и эта акция - крайнее средство, чтобы их услышали. Он отметил также, что это пробная акция, и самоуправления готовы увеличить масштабы протестов в три раза.

"Мы готовы ночевать в Риге, разводить костры и ставить палатки на улицах, пока не добьемся, чтобы реформа была остановлена", - заявил координатор акции.

Он подчеркнул, что жители регионов выступают не против перемен, а против того, что правительство к ним не прислушивается. "Дошло до того, что руководители самоуправлений приходят на заседание ответственной комиссии Сейма, чтобы обосновать свою позицию, а депутаты сидят в телефонах, играют в игры или читают журналы. Это неприемлемо", - заявил Димантс.