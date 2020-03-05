Сейм отказался переименовать административные края в уезды

Депутат нацобъединения Илзе Индриксоне на прениях заявила, что три звезды на памятнике Свободы символизируют культурно-исторические края Латвии, в свою очередь территория страны делится на административные края, и эти содержательно разные понятия нельзя смешивать, поэтому административные края следует переименовать в уезды.

В свою очередь депутат Вита Анда Терауда ("Для развития/За!") отметила, что, согласно заключению Центра госязыка, это предложение противоречит существующей исторический и языковой традиции.

Кроме того, для переименования краев в уезды потребуется 6 млн евро, также возрастут расходы бизнеса на изменение адресов.

Кабинет министров подсчитал, что, если поддержать это предложение, придется внести изменения почти в 100 законов, 400 правил Кабинета министров и 19 информационных систем.