Чт, 5.03.2020
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Сейм отказался переименовать административные края в уезды

Акция протеста у здания Сейма

ФОТО: TVNET

Большинство депутатов Сейма сегодня отклонило предложение национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK переименовать административные края в уезды.

Депутат нацобъединения Илзе Индриксоне на прениях заявила, что три звезды на памятнике Свободы символизируют культурно-исторические края Латвии, в свою очередь территория страны делится на административные края, и эти содержательно разные понятия нельзя смешивать, поэтому административные края следует переименовать в уезды.

В свою очередь депутат Вита Анда Терауда ("Для развития/За!") отметила, что, согласно заключению Центра госязыка, это предложение противоречит существующей исторический и языковой традиции.

Кроме того, для переименования краев в уезды потребуется 6 млн евро, также возрастут расходы бизнеса на изменение адресов.

Кабинет министров подсчитал, что, если поддержать это предложение, придется внести изменения почти в 100 законов, 400 правил Кабинета министров и 19 информационных систем.

Сейм сегодня рассматривает законопроект об административно-территориальной реформе, который предусматривает создание 40 самоуправлений вместо нынешних 119.

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