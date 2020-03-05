Полиция задержала вооруженных грабителей

19 февраля около 18:00 вооруженный мужчина ворвался в частный дом в Лудзе, где в тот момент находилась женщина 2000 года рождения с малолетним ребенком. Грабитель пригрозил огнестрельным оружием и вынес из дома сейф, где лежали драгоценности, деньги, пистолет и разрешение на хранение и ношение оружия. К счастью, обошлось без насилия по отношению к молодой женщине и ребенку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления Госполиции Латгальского региона в сотрудничестве с рижскими коллегами 4 марта задержали двух подозреваемых - ранее судимых мужчин 1986 и 1988 года рождения.

ФОТО: Valsts policija

Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства - двухствольную винтовку (обрез), украденное оружие, нелегальный пистолет с глушителем и патроны.

Заведено уголовное дело по факту ограбления в большом объеме, совершенного в группе лиц, а также за кражу огнестрельного оружия. Преступники могут получить от трех до 12 лет тюремного заключения.