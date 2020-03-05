Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в ABLV Bank выросло до 14

Прокурор Дайнис Штейнбергс 30 января сообщил журналистам, что по делу проходят 12 лиц, имеющих право на защиту. На тот момент шесть человек были признаны подозреваемыми, а к пяти был применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс. Среди подозреваемых на тот момент были четыре иностранных гражданина.

6 февраля пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила, что подозреваемыми по процессу признаны пять иностранных граждан, то есть общее количество фигурантов дела выросло до 13.

В четверг, 5 марта, она сообщила, что появился 14-й фигурант - гражданин Латвии.

Согласно ранее предоставленной информации и данных, имеющихся в распоряжении передачи Латвийского телевидения De facto, к делу причастны акционер и бывший председатель правления банка Эрнест Бернис, предприниматель Андрис Путниньш, гражданин России Вячеслав Иванов, которого прокуратура считает лидером международной организованной группы. В нее входят также некий швейцарский финансист, несколько граждан Белоруссии и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.

В настоящее время под арестом находятся бывший персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и один из граждан Белоруссии.

Как сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс, процесс начат на основе информации, предоставленной Службой финансовой разведки. Участники группировки легализовали средства, полученные в основном в результате неуплаты налогов и мошенничества в России и Белоруссии. Затем эти средства легализовались в финансовой системе ЕС - вначале они зачислялись на счета предприятий, которые зарегистрированы за пределами ЕС, а затем участники группы регистрировали различные предприятия в странах ЕС и открывали счета в ABLV Bank. В основном эти компании были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

По данным прокуратуры, отдельные сотрудники банка консультировали участников группы, как эти средства легализовать. Штейнбергс сообщил, что впоследствии будет анализироваться и роль самого банка - был ли он вовлечен в незаконную деятельность. В ходе расследования будут оцениваться действия не только персональных банкиров, но и ответственных должностных лиц банка.