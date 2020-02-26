Фигурант дела об отмывании миллионов в ABLV Bank рассказал о роли белорусских спецслужб

"Думаю, это частично организованное белорусскими спецслужбами мероприятие. По моему мнению, белорусские учреждения предоставили латвийским правоохранительным органам вводящую в заблуждение информацию с целью дискредитировать меня", - сказал Иванов.

Он рассказал, что на основании выдвинутых ему белорусскими органами обвинений в отмывании денег в размере 60 000 долларов США 12 апреля 2019 года был арестован его личный счет в ABLV Bank и заморожены около 218 000 евро, что намного больше, чем выдвинутые против него претензии.

Иванов сообщил, что ему принадлежат пять компаний, но проблемы есть только с одной из них - зарегистрированной в Великобритании VMC Products L.P., у которой в банке заморожено около 1,5 млн евро.

"Общий оборот этой компании через банковские счета составлял немногим более 5 млн евро, поэтому мне не понятно, откуда взялась эта громкая цифра - 50 млн евро. Я никаких действий с этими компаниями не производил, не открывал и не закрывал счетов. Насколько я знаю, в отношении других моих компаний не получено запросов от латвийской Службы финансовой разведки и не начато никаких действий", - заявил Иванов.

Он допускает, что правоохранительные органы Латвии умышленно искажают обстоятельства дела или же не углубляются в них.

По словам Иванова, в Латвии всегда было много работников белорусских органов, которые часто скрываются под маской предпринимателей. Их задача, по словам Иванова, заключается в контроле транзитных грузопотоков и управлении денежными потоками в Латвии. Поэтому у них сложились дружеские отношения с латвийскими спецслужбами, сказал фигурант дела.

Он также считает, что Латвии было важно провести какие-то громкие акции перед решением о том, что она может быть включена в "серый список".

"Кроме того, давайте вспомним, что 16 января в Минске встретились премьер-министр Латвии и президент Беларуси. Может быть, это всего лишь совпадение, но через неполные две недели прошли обыски в ABLV и других местах, и главной целью являюсь я. Чтобы добиться целей, на сомнительных и надуманных основаниях предпринимаются репрессивные действия против разных лиц, с которыми я сотрудничал в Латвии", - сказал Иванов.

Он отметил, что правоохранительные органы Латвии не применили к нему никакого статуса. "Никакого статуса у меня нет, и я считаю неприемлемым то, что латвийская прокуратура и средства массовой информации распространяют информацию, называя конкретные фамилии, в том числе мою, обвиняя в преступлениях людей, вина которых не доказана. Я уже сейчас чувствую, что моя репутация подорвана", - сказал Иванов.

Контекст:

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 13 человек.

Согласно ранее предоставленной информации и данным, имеющимся в распоряжении передачи Латвийского телевидения De facto, к делу причастны акционер и бывший председатель правления банка Эрнест Бернис, предприниматель Андрис Путниньш, гражданин России Вячеслав Иванов, которого прокуратура считает лидером международной организованной группы. В нее входят также некий швейцарский финансист, несколько граждан Беларуси и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.

Как сообщил прокурор Дайнис Штейнебргс, процесс начат на основе информации, предоставленной Службой финансовой разведки. Участники группировки легализовали средства, полученные в основном в результате неуплаты налогов и мошенничества в России и Беларуси. Затем эти средства легализовались в финансовой системе ЕС - вначале они зачислялись на счета предприятий, которые зарегистрированы за пределами ЕС, а затем участники группы регистрировали различные предприятия в странах ЕС и открывали счета в ABLV Bank. В основном эти компании были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

По данным прокуратуры, отдельные сотрудники банка консультировали участников группы, как эти средства легализовать. Штейнбергс сообщил, что впоследствии будет анализироваться и роль самого банка - был ли он вовлечен в незаконную деятельность. В ходе расследования будут оцениваться действия не только персональных банкиров, но и ответственных должностных лиц банка.

По делу арестованы средства на сумму не менее 1,5 млн евро. В ходе 30 обысков изъято большое количество финансовых документов, регистрационных документов офшоров и др.