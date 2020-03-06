Шварценеггер будет судиться с российской фирмой, которая создала робота-няню с его лицом

Как сообщается, компания привозила устройство на выставку электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого с компанией якобы связались представители звезды и потребовали отказаться от использования лица актёра для показа на публичных мероприятиях. Однако робот-двойник всё равно был привезён на выставку игрушек, которая состоялась в прошлом месяце в Нью-Йорке. В свою очередь, в компании заявили, что никаких исков не получали.