Шварценеггер будет судиться с российской фирмой, которая создала робота-няню с его лицом
Американский актёр Арнольд Шварценеггер обратился в суд против российской компании Promobot. Дело в том, что там создали его робота-двойника, пишет "Медуза".
Как пишет издание, устройство может говорить и шевелить глазами, бровями и шеей. О подаче иска сообщило издание TMZ.
Звезда требует выплатить ему десять миллионов долларов, включая прибыль с публичных показов машины, а также остановить неправомерное использование его образа.
Как сообщается, компания привозила устройство на выставку электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого с компанией якобы связались представители звезды и потребовали отказаться от использования лица актёра для показа на публичных мероприятиях. Однако робот-двойник всё равно был привезён на выставку игрушек, которая состоялась в прошлом месяце в Нью-Йорке. В свою очередь, в компании заявили, что никаких исков не получали.