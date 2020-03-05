Больной коронавируом житель Эстонии: "Сама мысль о заражении приводила в ужас"

Первые сообщения о подтвержденных случаях заболевания в Иране поступили из города Кум в период с 19 февраля по 24 февраля. Эти каменные джунгли находятся в сотнях километров от его родного города.

"На следующий день я уехал из Ирана в Турцию, чтобы оказаться подальше от вируса", — рассказывает Бахадур, который был уверен в Турции, что у него нет вируса.

"Потому что когда я въехал в Турцию, все иранские путешественники были осмотрены там чиновниками из-за подозрения на коронавирус", — поясняет он.

Бахадур добавляет: "Я остался в Стамбуле, и все казалось нормальным. Я следил за новостями о вспышке вируса в Иране и о том, как все внезапно заразились. Но в день полета я узнал от своей семьи в Иране, что три человека в моем родном городе были заражены этим вирусом. Так что я начал размышлять о том, что мог каким-то образом заразиться. Даже сама мысль об этом приводила меня в ужас. До тех пор, пока у меня не начались приступы сухого кашля".

Иранец был в Стамбуле три дня, откуда сразу же вылетел в Ригу.

"Три часа полета в Ригу я чувствовал себя хорошо. Не было никаких признаков лихорадки", — отмечает Бахадур.

По прибытии в Ригу он сел на первый автобус, направляющийся в Таллинн. Это оказался автобус Lux Express.

"Поскольку в автобусе был интернет, я смог просмотреть новости. К моему удивлению, на пресс-конференции я увидел видео, как заместитель министра здравоохранения Ирана Иража Харирха кашлял во время выступления. Это было за несколько часов до того, как тест подтвердил, что он инфицирован. К тому времени у меня был похожий кашель", — говорит он.

Бахадур пишет, что по мере приближения к Таллинну мысль о том, что он вполне может быть носителем коронавируса, становилась все отчетливее.

Очень сильный страх

"Я так боялся, что у меня может быть этот вирус. Сначала я думал о том, чтобы пойти домой, а затем на следующий день — в больницу. Но позже, когда я хотел поехать домой на такси, я подумал, а что, если у меня все же есть этот вирус, и я могу заразить других?" — объясняет он.

Таким образом иранец решил не возвращаться домой и позвонил по консультационному телефону семейных врачей 1220.

"Там мне сказали не ехать в больницу, а вызвать скорую помощь. Так что я ждал возле автовокзала и сделал, как мне сказали. Меня встретили медработники, полностью одетые в защитные костюмы и отвезли в больницу", — говорит Бахадур.