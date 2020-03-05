Больной коронавируом житель Эстонии: "Сама мысль о заражении приводила в ужас"

Третье марта. Прошло шесть дней с момента подтверждения первого случая коронавируса в Эстонии. Утром я проводил расследование в Западно-Таллиннской центральной больнице, с целью выяснить, можно ли связаться с иранцем, живущим в Эстонии, который заразился коронавирусом. Обещали рассмотреть запрос.
Четвертое марта. «Наш врач выяснил. Пациент согласен, но только анонимно по электронной почте», - отвечает в начале рабочего дня пресс-секретарь Западно-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.
Я отправляю иранцу письмо. "Салам!" (привет на персидском) и задаю вопросы. В ответ я получаю от него длинное письмо. Он не хочет говорить о семье, особенно о дочери, которая сопровождала его в роковой день. Обмениваемся несколькими письмами.
Премьер-министр Юри Ратас похвалил иранца, зараженного коронавирусом, и в глазах некоторых он герой, потому что его первые шаги помогли предотвратить распространения инфекции в Эстонии. Давайте теперь будем называть его Бахадур (вариант турецкого слова bagatur, что означает герой, воин, храбрый).
"Я сделал все, что мог, чтобы защитить людей, которые мне небезразличны, и мне просто нужно было это сделать", — говорит он.
Иранский предприниматель в Эстонии добавляет, что раньше многие помогали ему и сделали много хорошего.
"Поэтому я должен был сделать все возможное, чтобы защитить их здоровье. Поэтому не нужно считать меня героем", - отмечает он.
У него также есть сообщение другому жителю Эстонии, зараженному коронавирусом, жителю Тарту, который в настоящее время лечится у себя дома, прибывшему 29 февраля рейсом из Бергамо, Италия, в Ригу и добиравшемуся на личном транспорте из рижского аэропорта в Эстонию.
"Я читал новости о нем. Я хочу сказать ему, что мы не одиноки. Мы должны поддерживать хорошее настроение и бороться с этим маленьким вирусом так же, как медсестры в этом видео пытаются доставить радость людям", - пишет Бахадур, ссылаясь на видеоклип, в котором иранские медицинские работники танцуют в защитных костюмах и масках.
"Но больше всего я хочу вернуть свое здоровье и наслаждаться жизнью как даром, подаренным мне во второй раз", — добавляет он.
Иранские власти солгали
Бахадур пишет, что он жил в Эстонии в течение многих лет. В тот раз он отправился в Иран с дочерью, чтобы навестить свою семью.
"Когда я был в Иране, власти сообщили, что в стране не было коронавируса. Таким образом, многие люди даже не видели причины носить маску на лице или принимать другие необходимые меры для предотвращения заражения вирусом. Но позже выяснилось, что правительство несколько недель лгало и скрывало информацию о появления в Иране коронавируса. По политическим причинам", — говорит мужчина.
"Когда я на автобусе ехал в Таллинн, то испугался, увидев видеозапись, как заместитель министра здравоохранения Ирана, выступая на пресс-конференции, кашлял", — вспоминает он.
Первые сообщения о подтвержденных случаях заболевания в Иране поступили из города Кум в период с 19 февраля по 24 февраля. Эти каменные джунгли находятся в сотнях километров от его родного города.
"На следующий день я уехал из Ирана в Турцию, чтобы оказаться подальше от вируса", — рассказывает Бахадур, который был уверен в Турции, что у него нет вируса.
"Потому что когда я въехал в Турцию, все иранские путешественники были осмотрены там чиновниками из-за подозрения на коронавирус", — поясняет он.
Бахадур добавляет: "Я остался в Стамбуле, и все казалось нормальным. Я следил за новостями о вспышке вируса в Иране и о том, как все внезапно заразились. Но в день полета я узнал от своей семьи в Иране, что три человека в моем родном городе были заражены этим вирусом. Так что я начал размышлять о том, что мог каким-то образом заразиться. Даже сама мысль об этом приводила меня в ужас. До тех пор, пока у меня не начались приступы сухого кашля".
Иранец был в Стамбуле три дня, откуда сразу же вылетел в Ригу.
"Три часа полета в Ригу я чувствовал себя хорошо. Не было никаких признаков лихорадки", — отмечает Бахадур.
По прибытии в Ригу он сел на первый автобус, направляющийся в Таллинн. Это оказался автобус Lux Express.
"Поскольку в автобусе был интернет, я смог просмотреть новости. К моему удивлению, на пресс-конференции я увидел видео, как заместитель министра здравоохранения Ирана Иража Харирха кашлял во время выступления. Это было за несколько часов до того, как тест подтвердил, что он инфицирован. К тому времени у меня был похожий кашель", — говорит он.
Бахадур пишет, что по мере приближения к Таллинну мысль о том, что он вполне может быть носителем коронавируса, становилась все отчетливее.
Очень сильный страх
"Я так боялся, что у меня может быть этот вирус. Сначала я думал о том, чтобы пойти домой, а затем на следующий день — в больницу. Но позже, когда я хотел поехать домой на такси, я подумал, а что, если у меня все же есть этот вирус, и я могу заразить других?" — объясняет он.
Таким образом иранец решил не возвращаться домой и позвонил по консультационному телефону семейных врачей 1220.
"Там мне сказали не ехать в больницу, а вызвать скорую помощь. Так что я ждал возле автовокзала и сделал, как мне сказали. Меня встретили медработники, полностью одетые в защитные костюмы и отвезли в больницу", — говорит Бахадур.
Через несколько часов он узнал, что у него коронавирус. "С тех пор я был изолирован и должен ждать до тех пор, когда избавлюсь от вируса", — говорит он.
Бахадур объяснил, что сначала он был напуган: "Я не мог сосредоточиться ни на чем. Просто смотрел новости и симптомы вируса и пытался понять, чего ожидать дальше. Я знал, что сейчас нет лекарства от вируса, и это усложнит ситуацию".
Он продолжает: "Я просто должен был быть оптимистом и думать позитивно. Поэтому я сосредоточился на том, что 98 процентов людей выздоровели, и нет причин бояться".
Первые два дня, когда Бахадур находился в больнице, у него усилились приступы кашля. "Я чувствовал, что болезнь распространилась на мои легкие. Но после того, как доктора дали лекарство, оно прошло", — рассказывает он.
Бахадур добавил, что у него все еще есть сухой кашель, но он не представляет опасности. "Как легкий грипп, и я надеюсь, что он скоро пройдет", — пишет он.
Одиночная палата располагает к чтению
Иранец отмечает, что нелегко в одиночестве бездельничать в комнате, куда не может прийти навестить его: "Но я стараюсь использовать это время с умом — занимаю себя чтением книг и статей". Обычно он не посвящает этому столько времени.
Также в больнице ему стало ясно, что он первый в Эстонии заразившийся коронавирусом.
Он говорит что во время пребывания в больнице, когда он следил за новостями о вирусе, он втайне надеялся, что кто-то наконец найдет лекарство.
Также Бахадур хочет сказать кое-что важное. "Вирус распространился в нескольких странах, особенно в Иране, потому что люди просто не знали, пока не стало слишком поздно. Правительство Ирана неделями скрывало информацию о зараженных вирусом людях. И это для того, чтобы люди могли бы выйти на улицы 11 февраля, в годовщину иранской революции, принять участие в выборах 21 февраля и оказать поддержку правительству", — указывает он на меркантильность иранских властей.
По словам Бахадура, в Эстонии все иначе. "Люди в Эстонии образованные, система здравоохранения и ответственные политики честно делятся информацией о ситуации и готовы действовать, чтобы люди были здоровы. Это все, что нужно стране для решения любой проблемы", — уверен он.
Как сообщил Rus.TVNET, в рамках пресс-конференции директор латвийского Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков рассказал, что вместе с гражданином Ирана, который стал первым заболевшим Covid-19 в Эстонии, в центр Риги на маршрутке ехал и гражданин Германии, у которого позднее появились симптомы коронавируса.
По словам Перевощикова, оставался один неидентифицированный пассажир рейса Стамбул - Рига - того самого, на котором прилетел иранец. Позднее выяснилось, что это был гражданин Германии.
Он вместе с иранцем ехал на маршрутке в центр Риги, где отправился на прогулку.
Мужчина провел в Латвии один день, а на следующий вернулся в Германию, где у него появились симптомы.