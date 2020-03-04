Заболел гражданин Германии. В Риге он ехал на одной маршрутке с заболевшим Covid-19 иранцем

Новые сведения о первом случае Covid-19 в Эстонии. Это касается Латвии

В рамках пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков рассказал, что вместе с гражданином Ирана, который стал первым заболевшим Covid-19 в Эстонии, в центр Риги на маршрутке ехал и гражданин Германии, у которого позднее появились симптомы коронавируса.

Как рассказал Перевощиков, оставался один неидентифицированный пассажир рейса Стамбул - Рига - того самого, на котором прилетел иранец. Позднее выяснилось, что это был гражданин Германии.

Он вместе с иранцем ехал на маршрутке в центр Риги, где отправился на прогулку.

Мужчина провел в Латвии один день, а на следующий вернулся в Германию, где у него появились симптомы.

Это означает, что через Ригу, возможно, прошли уже три случая заболевания Covid-19.

Сведения о втором случае Covid-19 в Эстонии

На данный момент SPKC идентифицирует людей, которые могли вступить в контакт со вторым заболевшим Covid-19 в Эстонии. Известно, что в минувшую субботу он прилетел из итальянского Бергамо в Ригу, откуда затем на личном автомобиле отправился в Эстонию.

SPKC получил от эстонских коллег всю необходимую информацию об этом случае, но пока не получил информации от авиакомпании Ryanair, на самолете которой житель Эстонии прилетел в Ригу.

Поэтому SPKC призвал связаться по номеру 113 пассажиров с 23-го по 27-й ряд рейса FR4714, прилетевшего в Ригу 29 февраля в 17:40.

По имеющейся на данный момент информации, во время путешествия у пациента не было признаков инфекционного заболевания, поэтому риск для других пассажиров оценивают как минимальный. Однако эпидемиологи свяжутся с теми, кто сидел рядом с заболевшим.

На сегодняшний день в Эстонии подтверждены два случая коронавируса. Первый был установлен рано утром 27 февраля у человека, ехавшего автобусом из Риги в Таллинн. Зараженный был незамедлительно госпитализирован, он выздоравливает.

Департамент здоровья Эстонии добавил, что второй случай заражения новым коронавирусом в стране выявлен у жителя Тарту. Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что город тесно сотрудничает с Министерством социальных дел и департаментом здоровья, чтобы обеспечить безопасность горожан.

"Просим людей крайне серьезно отнестись к указаниям департамента здоровья, которые касаются повседневных правил гигиены и действий при прибытии из зоны риска и появлении симптомов", - сказал Клаас.

Он добавил, что горуправа постоянно поддерживает контакт с городскими учреждениями, которым также переданы конкретные инструкции по следованию рекомендациям департамента здоровья.

Стоит отметить, что в связи с распространением нового коронавируса авиакомпания Ryanair объявила, что с 17 марта по 8 апреля не будет выполнять 25% полетов в аэропорты Италии, в том числе из Риги.

Что касается ситуации в Латвии, то в среду, 4 марта, инфектологи провели пресс-конференцию, на которой указали, что в настоящее время медики не располагают эффективным лекарством против вируса. Вместе с тем статистика достаточно неплохая: процент смертности от вируса остается сравнительно невысоким.