Covid-19 в Эстонии: заболевших стало больше, все проезжали через Ригу

Два таллиннца вернулись из Италии в Эстонию в конце февраля, оба в настоящее время проходят лечение на дому. Сообщается, что все они летели через Ригу.

Инфицированный средних лет вылетел из Бергамо в Таллинн 29 февраля. Из симптомов заболевания у него были жар и затрудненное дыхание, и Департамент здравоохранения связался с людьми, которые близко контактировали с ним.

В тот же день у человека лет двадцати, вылетевшего из Бергамо в Ригу, появился кашель. У Департамента здоровья есть список тех, кто летел тем же рейсом Бергамо - Рига, и уточняются другие возможные контакты.

В дополнение к обычным бригадам скорой помощи в Таллинне и Тарту работают еще специальные бригады из двух медработников, которые занимаются только проблемами, связанными с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут образцы в доме у человека, подозреваемого в заражении коронавирусом. В общественных местах, таких как аэропорты и гавани, группа скорой помощи из трех человек реагирует на подозреваемых, доставляя их в больницу.