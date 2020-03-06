Какой косметический продукт латвийки покупают больше всего?

Спрос на отдельные косметические средства для женщин вырос в прошлом году на 30% по сравнению с 2018 годом, а на некоторые маски для ухода за кожей лица – даже на 112%.

На отдельные косметические продукты спрос в прошлом году по сравнению с 2018 годом увеличился в несколько раз. Самым покупаемым косметическим продуктом стала маска для лица с листьями черного чая, продажи которой выросли на 112%. Почти наполовину вырос спрос на средства личной гигиены, и здесь самым покупаемым товаром стали ватные диски.

Также в магазинах вырос спрос на качественные и популярные продукты по уходу за лицом, например, в ТОП 3 самых покупаемых входят кремы брендов Nivea, L’Oreal и нашего Dzintars.

"Следуя за изменчивым ритмом жизни клиентов, мы предоставляем возможность в одном и том же месте купить не только высококачественную повседневную косметику и гигиенические товары, но и декоративную косметику и парфюмерию. Мы наблюдаем, что женщины уделяют все больше внимания своему внешнему виду, о чем свидетельствует то, что в покупательские корзины все чаще попадают маски и кремы для лица.

Мы рады видеть, что жители Латвии все больше поддерживают именно местных производителей, например, спрос на крем для рук с облепихой Vita вырос на 20%, а продажи геля для душа местного бренда Code – в несколько раз," комментирует директор департамента закупок магазина Эдвин Лакстигала.

Чтобы способствовать заботе людей о своем самочувствии, 7 марта Maxima в т/ц Akropole организует фестиваль красоты, где вместе с актрисой Иевой Флоренце-Виксне можно будет получить советы по уходу за волосами и кожей, по здоровью и саморазвитию.

ФОТО: Пресс-фото

Эксперты косметической индустрии проведут мастер-классы и встречи – о новейших тенденциях макияжа расскажет художник по гриму Уна Бернатовича, коуч Мартиньш Вецванагс расскажет о саморазвитии, а тренер по фитнесу Инесе Люблинска – о том, как весной возродиться в движении.

Фестиваль красоты в магазинах Maxima будет проходить до 25 марта, и в это время косметические средства можно будет купить со скидкой вплоть до 65%.