Почему тюльпаны 7 марта стоят пару евро, а 8 марта - как однушка в Иманте?

Кстати, мы тут осознали, почему вся эта карусель с возвратом налогов проходит именно 1-ого марта – наступает время великого поста. А после подачи декларации поститься начинают даже те, кто как бы и не планировал. Так что приветствуем всех новообращенных, гречки вашему дому!

Во всей этой ситуации больше всего, конечно, сочувствуешь мужчинам – часть не успела отойти от одного денежного шока, как им вскоре предстоит еще одно финансовое кровопускание – 8 марта! А ещё зарплата не раньше 10-ого числа… Короче, если у вашей второй половины к тому же и день рождения выпадает на начало марта, советуем призадуматься – стоит ли игра свеч.

Объясните нам, почему 7 марта букет тюльпанов стоит 7 евро, а 8 марта - как однушка в Иманте?

Вы, конечно, можете рискнуть, поддаться искушению сэкономить – взять даме одну розу в целлофановом пакете или гвоздичек… и заодно стать первым человеком, который принесёт цветочки на собственную могилку.

Как и практически любой праздник, 8 марта – это условный рефлекс, выработанный с детства. Только если раньше ты мог привести маму в восторг, нарисовав каракули, выпив целую бутылочку или метко сходив на горшок, то теперь, чтобы порадовать женщину выпить бутылочку и сходить на горшок недостаточно… как бы метко ты это не делал.

Кстати, о пить. Слышали, что в Риге открылась первая пивная йога?

Да, суть в том, чтобы гнуться и выпивать, выпивать и гнуться.

Мы ничего не хотим сказать, но чемпионат по пивной йоге и так проходит каждое Лиго. Например, у нас во дворе абсолютным чемпионом уже который год подряд становится тельняшнутый дед Игорь – человек полностью себя спорту отдал, тренируется каждые выходные! Его любимая асана – "собака мордой вниз". По крайней мере именно так кричит тётя Марина - "Ах ты собака, я тебя сейчас мордой вниз по лестнице спущу!". Вообще интересная тенденция, там и до коньячного скалолазания, и до абсент-дайвинга недалеко.

Отдел маркетинга и житейской мудрости Balticom предостерегает - если во время отдыха в Таиланде, вы спросили у приглянувшейся вам "девушки", какие её любимые цветы, а в ответ услышите "гвоздики" – БЕГИТЕ!!! Ну, или не бегите...

А в Balticom 8 марта любят! Дамы уже получили пригласительные мейлы с просьбой быть готовыми к сюрпризу в воскресение. С собой нужно обязательно взять прививочный паспорт, мазь от мозолей, томик Мандельштама и запасное нижнее белье. Может быть пригодится не все, но тут как с VIDом - ни в чем нельзя быть уверенным.

Угадайте, что будут делать дамы Balticom на 8 марта?