В Булльупе после ночной погони по тростнику полиция поймала браконьеров

Приблизившись к гребной лодке, полицейские включили проблесковые огни. На лодке оказались двое подозрительных мужчин, которые, заметив приближение полиции, резко изменили направление движения.

Когда лодка оказалась ближе к берегу, они выбросили из нее несколько мешков, а когда стражи порядка подплыли к лодке, оба мужчины выскочили из нее и убежали в тростник.

Двое полицейских бросились в погоню. Спустя пару минут там же в тростнике мужчины были пойманы, их отвели обратно к лодке. Из воды достали и выброшенные мешки, в которых оказались четыре нелегальные рыболовные сети.

В нелегальных сетях запуталась рыба 26 разных видов, которую освободили и выпустили обратно в воду.

Мужчинам выписали протоколы административного нарушения, нелегальные рыболовные снасти, в том числе и лодка, были конфискованы.