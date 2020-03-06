В Булльупе после ночной погони по тростнику полиция поймала браконьеров

4 марта в 5:27 сотрудники управления безопасности на воде и гражданской обороны муниципальной полиции Риги (RPP), патрулируя в Булльупе, заметили лодку. Принимая во внимание, что с 1 марта по 30 апреля запрещена любая рыбалка с лодок и других плавательных транспортных средств, стражи порядка решили ее проверить.
Приблизившись к гребной лодке, полицейские включили проблесковые огни. На лодке оказались двое подозрительных мужчин, которые, заметив приближение полиции, резко изменили направление движения.
Когда лодка оказалась ближе к берегу, они выбросили из нее несколько мешков, а когда стражи порядка подплыли к лодке, оба мужчины выскочили из нее и убежали в тростник.
Двое полицейских бросились в погоню. Спустя пару минут там же в тростнике мужчины были пойманы, их отвели обратно к лодке. Из воды достали и выброшенные мешки, в которых оказались четыре нелегальные рыболовные сети.
В нелегальных сетях запуталась рыба 26 разных видов, которую освободили и выпустили обратно в воду.
Мужчинам выписали протоколы административного нарушения, нелегальные рыболовные снасти, в том числе и лодка, были конфискованы.
Отметим, что за нарушение правил рыболовства или лицензированной рыбалки грозит предупреждение или денежный штраф от 15 до 250 евро с конфискацией предметов для совершения нарушения и предметов нарушения, в том числе плавательных средств с оборудованием или без него.