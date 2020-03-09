Им не больно. Как работа с мертвыми помогает спасти живых

Набор инструментов для вскрытий. ФОТО: rus.tvnet.lv

"Никогда не привыкну"

К мертвым деткам на столе для вскрытий. Это всегда самые тяжелые дни.

"В последнее время мертвых младенцев у меня на столе не было. Однако, в практике бывало разное. Женщины рожали дома, кто-то ребёнка просто закопал в коробке, а кто-то выбросил в туалет. Почему нельзя было подбросить к больнице, отдать кому-то, зачем убивать?", - рассказывает Елена. На ее столе были забитые до смерти дети, заморенные голодом, выброшенные в мусорный бак.

"Эксперты остаются людьми. Не знаю ни одного коллегу, который мог бы не брать близко к сердцу такие случаи. Это очень тяжело и больно", - говорит Елена.

Педофил - среди "своих"

Судмедэксперты работают и с живыми людьми, жертвами насилия – физического и сексуального. Многие родители боятся отпускать своих детей одних на улицу, страшно, что ребенок может стать жертвой педофила. Такое случается – несколько лет назад в Иманте орудовал педофил, в этом году, в Риге, поймали еще одного. Однако, по словам Елены, большая часть сексуального насилия происходит дома.

"Это отчимы, дяди, отцы, дедушки. Нападения на улице – единичные случаи в общей статистике", - рассказывает Елена. За годы своей практики она осмотрела десятки искалеченных детей.

"Мама ушла по своим делам, оставила двухлетнего ребёнка с родным отцом. Ребенок встал с горшка, у отца в голове что-то заклинило - он пытался изнасиловать своего малыша… Мама вернулась домой, взяла плачущего ребенка на руки, заметила кровь, и поступила умно: тихо собралась и побежала к врачу, а затем в полицию", - Елене тяжело вспоминать такие случаи, потому что она, как любая настоящая мама и бабушка защитит своего ребенка.

"Сколько в моей практике было случаев, когда родная мать обвиняет ребенка, что это он виноват в том, что над ним надругались. Да, такое бывает часто. Когда догадываются, но молчат, не хотят замечать, что в семье что-то не так. Или говорят, что дочь сама виновата в том, что ее изнасиловал отчим – мол, ходишь тут, соблазняешь», - говорит Елена.

Она считает, что детей с раннего возраста, на понятном им языке, нужно учить, как избежать сексуального насилия.

«Ребенок должен знать разницу между мальчиком и девочкой, знать, что такое половые органы. Что если ему говорят скрыть что-то от мамы, значит, он должен забить тревогу. Безопасность наших детей – в наших руках», - рассказывает специалист. То, что родные папы, дедушки, дяди и отчимы делают с детьми, а иногда и мамы с сыновьями и пасынками - в сознании нормального человека не может поместиться. Из этических соображений мы не будем приводить детали подобных дел.

"Мы тоже спасаем жизни"