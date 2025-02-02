Распоряжениями премьер-министра ликвидированы несколько рабочих групп

Например, признаны недействительными распоряжение "О межведомственной рабочей группе", распоряжение "О рабочей группе по разработке договора о местонахождении штаб-квартиры Агентства поддержки Европейского органа регуляторов электронных коммуникаций (офис BEREC) в Риге", а также приказ "О рабочей группе по внедрению Службы государственной обороны и администрировании баз данных, необходимых для внедрения и дальнейшей работы Службы государственной защиты".

Также были упразднены рабочая группа по созданию государственной гражданской службы, рабочая группа по совершенствованию системы оплаты труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, рабочая группа по разработке концептуального отчета о контроле и защите восточной границы страны, рабочая группа по совершенствованию регулирования закона о Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Также была упразднена рабочая группа по реституции имущества, о сотрудничеству с портовым управлением Дуйсбурга.

Одновременно был упразднен ряд рабочих групп, связанных с разработкой основных принципов и организацией мероприятий, которые уже состоялись.

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