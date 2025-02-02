"На каждом этапе проходишь небольшие унижения". Семёнов об отказе от российского гражданства

О тех, кто романтизирует Россию

"После него я как-то по-другому начал относиться к людям, которые романтически смотрят туда, где никогда не были. Там есть главная героиня, которая со своей бабушкой 90-летней возится. Водит её на День Победы к памятнику, Путина они смотрят на Новый год, все эти традиции соблюдают, встречают Новый год по московскому времени. И вроде бы сейчас война идёт, постоянно лицо Путина мне показывают. Как-то я должен был, наверное, невзлюбить эту женщину, но в целом ты смотришь, как она живёт, и в какой-то момент начинаешь к ней проникаться каким-то пониманием, почему так может быть вообще в её жизни? Потому что это замкнутый мир, непроницаемый. Сама она себе такой мир создала или какие-то внешние условия способствовали такому миру - это уже другой вопрос. Это, скорее, фильм про ситуацию, в которой она оказалась в Латвии. И мне кажется, эта ситуация очень близка к России, где тоже есть эта непроницаемость - я живу в своём пузыре, многие люди живут в другом. В Латвии то же самое происходит, только в другом контексте, конечно же".