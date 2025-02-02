"Довольно много людей каждый год выходят из российского гражданства, но это очень долгий процесс и как бы дискомфортный - на каждом этапе ты проходишь какие-то небольшие унижения", - в эфире программы "Кто вам платит?" сказал поклонник архитектуры и экскурсовод Александр Семёнов.
"На каждом этапе проходишь небольшие унижения". Семёнов об отказе от российского гражданства
Семёнов переехал из России в Латвию осенью 2024 года. Как он сам говорит - выбрал страну по любви и по возможностям. В России он работал преподавателем в четырёх вузах, пока из одного его не уволили, из другого он сам ушёл после начала полномасштабной войны в Украине, а сотрудничество с остальными прекратил после объявления мобилизации в РФ.
Мама Александра родом из Екабпилса, но в конце 1980-х она переехала учиться в Санкт-Петербург, где потом и родился будущий поклонник архитектуры. Таким образом, Латвия не является случайной страной для Александра - с детства вместе с мамой он бывал у родственников во время летних каникул.
С 2015 года Семёнов ездил в Латвию каждые два месяца, ближе к 2022 году он понял, что у него есть возможность оформить гражданство Латвии, а в 2024 году он добился своей цели - отказался от российского гражданства и стал подданным Латвии.
"Это довольно легко делается, только очень долго. Довольно много людей каждый год выходят из российского гражданства, их отпускают, если на это есть условия. Но это очень долгий процесс и как бы дискомфортный - на каждом этапе ты проходишь какие-то небольшие унижения".
Несмотря на отказ от гражданства, Семёнов продолжает приезжать в Россию. "Многие мои знакомые говорят: "Не едь туда ради своей безопасности". Некоторые даже осуждают: "Зачем ты туда приезжаешь?". Но мне кажется это правильным, потому что я всю свою жизнь прожил в России, в Петербурге. У меня там отец, брат, друзья, у меня там много кто остался".
Отец поддержал Александра, так как он давно хотел, чтобы его сыновья куда-нибудь уехали. Брат Александра тоже собирается переехать - у него есть от Латвии гарантийное письмо о предоставлении латвийского гражданства, но при условии отказа от российского.
"Какие-то родственники не очень поддержали. Разные у меня есть родственники. У нас разные взгляды на войну с Украиной. Не только там, но и здесь. Мои родственники - это староверы русскоязычные. Многие, конечно, знают латышский, но моя бабушка совсем на начальном уровне знает, хотя всю жизнь тут жила. Она поддержала, в принципе, но есть, конечно, те, кто скептически относится к переезду в Латвию", - говорит Семёнов.
После переезда он на добровольных началах стал читать лекции в Музее моды и магазине Novaya Riga, а также проводил экскурсии по своей любимой тематике - архитектуре 1990-х и 2000-х годов.
Александр сейчас изучает латышский язык - два раза в неделю ходит на бесплатные государственные курсы и один раз в разговорный клуб. В будущем он очень хотел бы проводить экскурсии также на латышском языке.
"Ну, конечно, я хочу, потому что всё-таки я гражданин Латвии, и мне надо знать государственный язык. Мне кажется, это само собой разумеющееся. Я не планирую куда-то дальше ехать. Я сейчас здесь планирую купить квартиру и здесь осесть".
О тех, кто романтизирует Россию
Семёнов признаётся, что, когда началась война, у него была довольно большая злоба к людям, которые, живя в Латвии, продолжают смотреть на Россию в позитивном контексте. Но в 2023 году он посмотрел фильм Станислава Токалова Viss būs labi ("Всё будет хорошо"), и это немного поменяло его взгляд.
"После него я как-то по-другому начал относиться к людям, которые романтически смотрят туда, где никогда не были. Там есть главная героиня, которая со своей бабушкой 90-летней возится. Водит её на День Победы к памятнику, Путина они смотрят на Новый год, все эти традиции соблюдают, встречают Новый год по московскому времени. И вроде бы сейчас война идёт, постоянно лицо Путина мне показывают. Как-то я должен был, наверное, невзлюбить эту женщину, но в целом ты смотришь, как она живёт, и в какой-то момент начинаешь к ней проникаться каким-то пониманием, почему так может быть вообще в её жизни? Потому что это замкнутый мир, непроницаемый. Сама она себе такой мир создала или какие-то внешние условия способствовали такому миру - это уже другой вопрос. Это, скорее, фильм про ситуацию, в которой она оказалась в Латвии. И мне кажется, эта ситуация очень близка к России, где тоже есть эта непроницаемость - я живу в своём пузыре, многие люди живут в другом. В Латвии то же самое происходит, только в другом контексте, конечно же".
"Кстати говоря, я от своих знакомых латышей слышал, что некоторые их родители не то чтобы как-то бережно относятся к тому, что сейчас в России происходит, но они могут продолжать смотреть какое-нибудь "Поле Чудес", к примеру. Они могут продолжать смотреть какие-то российские передачи просто потому, что они им кажутся веселее, они привыкли их смотреть. Да, это какая-то зона комфорта, уюта".
Интервью Александра Семёнова целиком вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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