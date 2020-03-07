Собаки используются не только в Госполиции, чтобы искать людей и наркотики, но и в таможенном управлении Службы госдоходов (СГД). Как указывают специалисты, собаки - незаменимые помощники в ежедневной работе. Подробнее о специфике работы порталу TVNET рассказали старшие таможенные эксперты отдела кинологии таможенного управления СГД Эдгар Сиполс и Гинта Подзиня.

Всего в Службе госдоходов насчитывается 45 служебных собак, специализирующихся на поиске наркотических веществ, наличных денег и табака. Отдельные собаки комбинированы - способны найти несколько веществ/вещей.

О проверках - как происходит поиск наличных денег - кинологи рассказывают, что преимущественно они работают в аэропортах, на внешних границах, в частности, на пограничных пунктах в Латгале. Кроме того, регулярно приходится работать и на внутренних границах Евросоюза - на границе с Эстонией и Литвой. Также есть работа и в портах - в Риге, Вентспилсе, Лиепае. Проверки проходят и на почте.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во время поисков наличности с помощью собак проходит много превентивной работы, нет такого, что разыскиваются конкретные лица, у которых с собой могут быть деньги, подлежащие декларированию. В случае, если происходит работа с автомобилями, то отбираются машины, которые останавливают, проходит интервьюирование и потом таможенники принимают решение, нужно ли привлекать собаку, чтобы убедиться, что через границу не перевозят денежную сумму, которая достигла того объема, что ее нужно декларировать.

В аэропорту собака сама "отбирает" людей, в частности, чувствует деньги, которые могут провозить.

Наибольшую сумму нашел Найк, один из денежных псов таможни, это было примерно полмиллиона евро, спрятанных в автомобиле у переключателя скоростей. Автомобиль был из России.

Чтобы понять, что собака нашла деньги, кинолог должен следить, "считывать поведение". Кинолог, сработавшийся с собакой, сразу понимает, видит по движениям, ушам, что собака учуяла деньги. Поиск денег можно назвать и командной работой: как только собака дает знак, что почуяла деньги, ей сразу помогают, производят проверку личности.

Собаки обучены показывать, что почуяли деньги, пассивно: собака может лечь или сесть, застыть, после этого уже работа в том, чтобы найти, где именно спрятаны деньги.

Собаки обучены давать пассивный сигнал о найденных деньгах так, чтобы не повредить вещи, например, чтобы не была поцарапана машина в случае, если деньги спрятали в какой-то панели. Нежелателен и лай, так как подобные действия собаки могут напугать окружающих.

Видео: Денежная собака СГД в действии

Где часто можно найти наличные деньги? Кинологи указывают, что, например, женщины часто прячут деньги у живота, под колготками. Был случай, когда деньги вшили в нижнее белье - эта денежная сумма была разрешена, просто человек боялся, что деньги могут быть украдены/потеряны.

Кинологи указывают, что люди, несмотря на то, что сумма не достигла той, которую нужно декларировать, в любом случае пытаются деньги спрятать. Например, прилетая из России, возможно, боятся, что будут ограблены. Бывали случаи, когда относительно небольшие суммы денег привязывали к ноге, помещали в нижнее белье. Люди поясняли, что действовали так из соображений безопасности - чтобы деньги не украли.

Был случай, что собака указала на обувь человека - деньги были помещены в подошву.

Денежные собаки обучены находить банкноты евро и долларов, в то же время они указывают на почти любую валюту. Это поясняется тем, что "основной запах" у денег одинаковый, банкноты производятся относительно одинаково - используется хлопок, лен, на банкнотах есть поры, в которых присутствуют различные виды чернил, создающие похожий запах.

Отвечая на вопрос, есть ли какая-то наименьшая сумма, которую способна найти собака, кинологи ответили, что иногда собаки указывали на пассажиров, провозящих рубли: несмотря на то, что сумма в целом небольшая, запах достаточен, чтобы собака могла его обнаружить. Кроме того, в случае, если собака какое-то время не находила деньги, она может начать указывать на меньшие суммы, сообщая от деньгах в карманах.

Чаще всего незадекларированные деньги находятся у людей, которые приезжают в Латвию из России, а также стран за пределами Евросоюза. Деньги находятся и внутри страны, однако больших санкций обычно не следует, просят, чтобы средства задекларировали, а затем ответственные учреждения исследуют, откуда деньги пришли, были ли они легальными или нелегальными.

Люди часто пытаются спрятать деньги поближе к себе, прикрепляя их к телу, чемоданы выбирают реже.

О том, насколько эффективны собаки, судить сложно. В то же время деньги находят, что позволяет сделать вывод - обмануть нос собаки сложно. "Собаки - незаменимые помощники", - отмечает Подзниня.

Был и случай, когда собака указывала на конкретный чемодан. Его открывали и проверяли, оказывалось, что денег нет. Владелец чемодана пояснял, что действительно какое-то время в нем хранились деньги. В этом случае можно сказать, что ошибки служебной собаки не было.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Каковы специальности всех служебных собак СГД?

В 2020 году в таможенном управлении СГД работают 45 служебных собак, специализирующихся на:

- поиске наркотических веществ;

- поиске табака;

- поиске наличных денег;

- комбинированные специальности, такие как поиск наркотических веществ и табака, поиск наличных денег и наркотических веществ, поиск наличных денег и табака.

В поиске наличности участие принимают три служебных собаки, но в 2019 году были приобретены две новых собаки, которые после обучения смогут начать работу уже в мае 2020 года.

Развивая современную модель таможенного контроля и реализуя систему безопасности национальной экономики и финансового сектора в соответствии с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег, которые могут быть непосредственно выполнены таможенной службой, таможенное управление с 2012 года привлекает к мероприятиям по таможенному контролю таможенных кинологов с собаками, специально обученными поиску наличных денег. В этот период кинологи со служебными собаками как в аэропорту, так и на сухопутных контрольных таможенных пунктах в 60 случаях констатировали незадекларированные наличные средства более чем на 1,5 миллиона евро.

Кроме того, кинологи со служебными собаками по поиску денег регулярно участвуют в других оперативных мероприятиях в сотрудничестве с управлением налоговой и таможенной полиции СГД, Госполицией и другими правозащитными службами, в результате чего оказывают поддержку в поиске спрятанной наличности.

Если бы таких собак не было, то эту сумму и не нашли бы, указал Сиполс. А речь идет о полутора миллионах евро.

"Денежные собаки" обычно идут из Нидерландов, объявляется конкурс, в котором может принять участие любой, обычно животные уже почти взрослые. У собак уже известен характер, они не "кот в мешке", которого так просто покупают. Собака уже обучена быть на людях. Фирмы, предлагающие таких собак, вовремя их подготавливают, чтобы те соответствовали выдвинутым требованиям.

Одна собака стоит примерно четыре тысячи. Обучение проходит на месте, после того, как собака уже приобретена. Необходимо время, чтобы собаки привыкли друг к другу, обучение длится несколько месяцев, после чего собака уже способна работать. Обучение проходит регулярно, навыки собак совершенствуются.

Основное обучение состоит из нескольких частей, одна - поведение, вторая - поиск. Чтобы собака могла искать деньги, сначала во время обучения их прячут в места, где их найти легче, затем уровень сложности увеличивается.

Параллельно с поиском денег собаку учат вести себя - чтобы не повреждала чужие вещи и была послушной.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Чтобы собака соответствовала требованиям и была хорошей службной собакой, она должна быть социализирована, не должна бояться шумов, скользких поверхностей, темных помещений, высоты, различных подвижных поверхностей. Собака не должна быть агрессивной. Кроме того, у собаки, чтобы она была хорошим поисковиком, должен быть хорошо развит охотничий инстинкт, желание играться.

Сам процесс для собаки изначально проходит как игра, которая переходит в образ жизни, указывают кинологи.

Собака знает, что нужно идти работать, искать деньги. Более старшие и опытные собаки понимают, что когда они на работе, а когда дома и могут отдохнуть. Деньги, используемые для обучения собак - как измельченные доллары, так и сделанные недействительными банкноты.

Галерея: Денежные собаки СГД

В среднем собака работает на службе десять лет, а потом остается дома у кинолога. Время, как долго собака годится для службы, зависит от ее состояния здоровья, работать она может и 12 лет.