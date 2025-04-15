ВИДЕО Жители Вентспилсского края встревожены: в лесу обнаружены кости животных

Съёмочной группе удалось насчитать 14 черепов, однако сложно точно определить, сколько именно останков животных выброшено в лесу. В Вентспилсской краевой думе и в обществе Ventspils koka mednieki заявили, что ничего об этих костях не знают.

Представитель общества Талрит Спрогис рассказал, что в декабре прошлого года кто-то повредил пять охотничьих вышек и возле них были найдены рассыпанные кости. По его подозрениям, те же люди, которые громили имущество охотников, могли выбросить кости в лесу.

Арендатор территории - государственное предприятие Latvijas Valsts meži - полагает, что были нарушены нормативные акты, регулирующие права на ведение охоты. Однако Государственная лесная служба, которая осуществляет надзор за соблюдением данных правил, отмечает, что говорить о каких-либо нарушениях пока преждевременно.

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