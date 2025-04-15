Вт, 15.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ВИДЕО Жители Вентспилсского края встревожены: в лесу обнаружены кости животных

Кости в лесу под Вентспилсом
Кости в лесу под Вентспилсом Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Жительница Зирской волости Вентспилсского края по имени Майя заметила в местном лесу неприятное зрелище: сначала она увидела лапу лесного зверя, лежащую в траве, а затем и череп, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Съёмочной группе удалось насчитать 14 черепов, однако сложно точно определить, сколько именно останков животных выброшено в лесу. В Вентспилсской краевой думе и в обществе Ventspils koka mednieki заявили, что ничего об этих костях не знают.

Представитель общества Талрит Спрогис рассказал, что в декабре прошлого года кто-то повредил пять охотничьих вышек и возле них были найдены рассыпанные кости. По его подозрениям, те же люди, которые громили имущество охотников, могли выбросить кости в лесу.

Арендатор территории - государственное предприятие Latvijas Valsts meži - полагает, что были нарушены нормативные акты, регулирующие права на ведение охоты. Однако Государственная лесная служба, которая осуществляет надзор за соблюдением данных правил, отмечает, что говорить о каких-либо нарушениях пока преждевременно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх