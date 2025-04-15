Как изменится работа парковок и общественного транспорта в Риге на Пасху

Также будет изменен режим работы автостоянок и клиентских центров Rīgas satiksme.

В пятницу, 18 апреля, в воскресенье, 20 апреля, и в понедельник, 21 апреля, парковками, находящимися в ведении Rīgas satiksme, можно будет пользоваться бесплатно.

19 апреля платные стоянки будут работать по обычному субботнему графику - в тарифных зонах A, B, C и D с 9:00 до 17:00, в тарифной зоне R - с 6:00 до 24:00.

На подземной парковке по адресу ул. Кр. Валдемара, 5а, нужно будет платить за все дни в соответствии с тарифами.

Во время пасхального мероприятия в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, которое состоится 20 апреля, на маршрутах автобусов №№ 28 и 29, на маршруте трамвая № 1, а также на маршруте троллейбуса № 31 будут задействованы транспортные средства большей вместимости.