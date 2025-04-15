Главное за 15 апреля Последняя школа в Вецмилгрависе, споры вокруг Straupe и взаимные обвинения Зеленского и Трампа

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Делегации США и России, только что встретившиеся в Стамбуле, разъясняли, что приехали туда для обсуждения нормализации работы дипломатических миссий, а не войны в Украине. Но их контакты стали явным следствием попыток президента США Дональда Трампа договориться о завершении этой войны. Проблема в том, что, за исключением Трампа, мечтающего о Нобелевской премии мира, ни одна из сторон, для которых важна эта война (ни Россия, ни Украина, ни Евросоюз), не хочет завершать этот конфликт прямо сейчас. Никто не удовлетворен своей переговорной позицией, и у каждого поставлена на карту репутация.

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В результате массированной атаки дронов в Курске вспыхнули пожары в нескольких жилых домах, сообщает Русская служба BBC.

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В 90-е годы после одного популярного телемоста родилась крылатая фраза "В СССР секса нет!". И вот после многих лет застоя началась перестройка, а потом и лихие 90-е. Говорить можно стало обо всем, в том числе о сексе. Да и старые органы власти уже практически не работали, а новые еще не набрались сил. Как раз в этот "период безвременья" людям творческим можно было что-то делать. Эротическая газета Sex-Hit выходила в Латвии с 1991 по 1998 год и на пике своей популярности расходилась тиражом в 250 тысяч экземпляров.

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