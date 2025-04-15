В Риге продолжается реорганизация школ - родители волнуются, что в Вецмилгрависе может остаться лишь одно учебное заведение. Rīgas ūdens обнаружил источник неприятного запаха в столице, а Служба госбезопасности призывает на Пасху воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. Тем временем Кая Каллас дала интервью на посту главы европейской дипломатии, украинские дроны ударили по Курску, а президент США Дональд Трамп возложил на Джо Байдена и Владимира Зеленского вину за российскую агрессию. Эти и другие новости - в итогах вторника, 15 апреля, от Rus TVNET.
Новости Латвии:
В этом году рижское самоуправление полностью реорганизует четыре основные школы, а в следующем из средних в основные будут преобразованы ещё шесть. Заметно взволнованы родители в Вецмилгрависе, где уже скоро, возможно, будет лишь одна школа на весь район. TVNET+ поговорил с директорами 31-й и Ринужской средних школ, а также с директором 46-й основной школы, которая в прошлом году отметила своё 70-летие, а в этом закроется навсегда.
Предприятие SIA Rīgas ūdens выявило нарушителя, который, по всей вероятности, стал причиной сильного запаха в некоторых районах столицы в минувший четверг и этот понедельник, 14 апреля.
В обществе мнения о произошедшем разделились. Одна часть потребителей исключила продукцию этого производителя из своего рациона: "После заявления PVD я выбросила творог в мусор. Не могу есть, не думая об E. coli". Другие, наоборот, стараются поддержать предприятие и покупают его произведенные им товары еще активнее: "Так же, как наиболее безопасно летать авиакомпанией, у которой недавно возникали технические неполадки: на мой взгляд, сейчас самая надежная, чистая и проверенная продукция - это продукция Straupe".
Служба государственной безопасности (VDD) настоятельно не рекомендует жителям Латвии в предстоящие пасхальные выходные ездить в Россию или Беларусь, вновь предупреждая о высоких рисках шпионажа, вербовки и провокаций на территории этих стран, сообщает служба на своей официальной Интернет-странице.
В Бауске на крутом берегу реки Мемеле, приблизительно в 35 метрах к западу от Бауского замка, произошел обвал, опасная территория ограждена, и там выставлены предупреждающие знаки, сообщили в самоуправлении Бауского края.
За рубежом:
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас признала: если люди считают, что зонтик НАТО стал менее надежным, с этим ощущением она ничего поделать не может. Интервью с главой дипломатии ЕС публикует Rus.Postimees.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 14 апреля, что его предшественник на посту президента Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский несут ответственность за начало полномасштабной войны в Украине.
Недавно опубликованные фотографии так называемых китайских "кораблей вторжения" демонстрируют временные доки, которые можно соединить с другими кораблями с помощью баржи или ряда барж, а для повышения устойчивости используются подводные опоры. Разработка таких кораблей считается важнейшим элементом возможного вторжения на остров Тайвань.
Странам-кандидатам на вступление в Евросоюз дали понять, что им не следует посещать парад в Москве 9 мая, заявила глава МИД Латвии. Информацию подтвердила глава дипломатической службы ЕС.
Делегации США и России, только что встретившиеся в Стамбуле, разъясняли, что приехали туда для обсуждения нормализации работы дипломатических миссий, а не войны в Украине. Но их контакты стали явным следствием попыток президента США Дональда Трампа договориться о завершении этой войны. Проблема в том, что, за исключением Трампа, мечтающего о Нобелевской премии мира, ни одна из сторон, для которых важна эта война (ни Россия, ни Украина, ни Евросоюз), не хочет завершать этот конфликт прямо сейчас. Никто не удовлетворен своей переговорной позицией, и у каждого поставлена на карту репутация.
В результате массированной атаки дронов в Курске вспыхнули пожары в нескольких жилых домах, сообщает Русская служба BBC.
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