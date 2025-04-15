Советники убеждают Трампа занять более жесткую позицию против Путина

Как сообщили источники изданию, среди тех, кто давал подобные советы, в частности, были государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог.

Чиновники настаивают на том, что Трампу следует проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным. Они также призывают президента США занять более твердую линию в том, что касается территориальных претензий Москвы к Украине.

Однако, отмечает издание, Трамп в целом согласен с позицией своего специального посланника Стива Уиткоффа. Уиткофф, уже несколько раз встречавшийся с Путиным, полагает, что российский диктатор стремится к миру в Украине.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Дэниел Фрид в беседе с Wall Street Journal сообщил, что в ведомстве ведется совместная работа с Министерством финансов над подготовкой вариантов более жестких санкций против России.

По словам Фрида, у должностных лиц есть "политическое прикрытие", позволяющее им рассматривать ужесточение санкций, "если Трамп действительно решит, что с него хватит Путина".