Советники убеждают Трампа занять более жесткую позицию против Путина

Несколько высокопоставленных чиновников из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа рекомендуют ему более скептически относиться к заявлениям Москвы о стремлении к миру с Украиной и занять более жесткую позицию по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину, пишет газета Wall Street Journal.
Как сообщили источники изданию, среди тех, кто давал подобные советы, в частности, были государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог.
Чиновники настаивают на том, что Трампу следует проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным. Они также призывают президента США занять более твердую линию в том, что касается территориальных претензий Москвы к Украине.
Однако, отмечает издание, Трамп в целом согласен с позицией своего специального посланника Стива Уиткоффа. Уиткофф, уже несколько раз встречавшийся с Путиным, полагает, что российский диктатор стремится к миру в Украине.
Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Дэниел Фрид в беседе с Wall Street Journal сообщил, что в ведомстве ведется совместная работа с Министерством финансов над подготовкой вариантов более жестких санкций против России.
По словам Фрида, у должностных лиц есть "политическое прикрытие", позволяющее им рассматривать ужесточение санкций, "если Трамп действительно решит, что с него хватит Путина".
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