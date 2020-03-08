"Аэрофлот" похвастался новым самолетом. И снял его со всех рейсов

"Фонтанка" сообщает, что новый самолет в субботу, 7 марта, не смог выполнить утренний рейс из Шереметьево (Москва) в Пулково (Санкт-Петербург).

По неофициальной информации, у самолета возникли проблемы с компрессором двигателя. Еще есть версия, что причина в неукомплектованности самолета инструкциями для чрезвычайных ситуаций. Такие инструкции печатаются на ламинированных карточках и считаются одним из видов сувениров у поклонников авиации, которые любят забирать их с собой после полета.

Сообщается, что первый полет был совершен в аэропорт Шереметьево, во время этого полета авиалайнер столкнулся с птицей в воздухе, что оставило отпечаток на носу. Самолет назван в честь композитора Петра Чайковского.

"Аэрофлот" комментариев не дает.

По информации на сайте авиакомпании, А350 должен был начать выполнять регулярные рейсы 6 марта. К концу 2020 года парк Аэрофлота планируют пополнить 11 самолетами этого типа. На сайте написано, что в этом году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.