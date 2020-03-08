Не успела Кристине Мисане вернуться в Латвию, как чиновники получили премии за ее спасение

На этой неделе отсидевшая более года в тюрьме Дании гражданка Латвии Кристине Мисане рейсом из Копенгагена вернулась в Латвию. В Ильгюциемской тюрьме ее в среду посетил адвокат. По его словам, условия удовлетворительные, Кристине Мисане рада, что наконец будет дома! Вскоре защитники попросят для нее изменение меры пресечения.
Это сложное дело, которое разрешилось в последний момент, требует серьезной оценки работы прокуратуры, МИД и Минюста. Однако пока оценки еще нет, Министерство иностранных дел уже поспешило выделить своим работникам денежные премии за профессиональную работу по защите прав Мисане, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Кристине Мисане сбежала с детьми в Латвию весной 2018 года. И нарушила право отца - гражданина ЮАР - на общение с младшим ребенком. В декабре 2018 года Мисане во время рабочей поездки через Копенгаген летела в Мозамбик, однако на границе ее задержали, так как она была объявлена в розыск Интерполом. Затем ее должны были выдать ЮАР. Прокуратура Дании проинформировала латвийских коллег и поинтересовалась, не будет ли Латвия просить выдачу Мисане. Датские правозащитники указали на возможное мошенничество Мисане, которое Латвия могла бы расследовать. Однако прокурор Кристап Калниньш такую возможность отклонил.
Ни возможного мошенничества, ни подделку документов Калниньш не оценил, так как это не было его обязанностью. Отказ латвийской стороны означал, что датчане должны выдать Мисане ЮАР. Там ей грозило до 15 лет тюрьмы.
Латвийские прокуратура и МИД не осознавали, что отказ прокуратуры означает попадание Мисане в ЮАР, с которой у Латвии нет договора о сотрудничестве. Только летом прокуратура начала интересоваться, как получить доказательства, которые дали бы основание спасти Мисане. МИД посла Дании попросил не выдавать Мисане ЮАР только в октябре. В начале этого года начались акции протеста латвийского общества и призыв активно действовать ради спасения своей гражданки и матери двух несовершеннолетних детей.
Когда 14 января этого года были исчерпаны все возможности суда в Дании и Мисане начала голодовку, Латвия обратилась в Европейский суд по правам человека о временном урегулировании, однако он просьбу отклонил. Стало ясно, что выдача Мисане Латвии может произойти в любой момент.
18 февраля Мисане написала прокуратуре Латвии признание, что использовала банковскую карту гражданского мужа в ЮАР и подделывала документы, и тогда прокуратура ударным темпом подготовила европейский ордер на арест.
В итоге, прокуратура Дании выдала ее для суда на родине в Латвии. Когда Мисане еще не покинула тюрьму в Копенгагене, МИД наградил работников посольства в Дании и еще некоторых сотрудников аппарата иностранных дел грамотами за самоотверженную и высокопрофессиональную работу, защищая права и интересы подданной Латвии Кристине Мисане, и выделил им денежные награды.
Послы Латвии хорошо зарабатывают, так как кроме зарплаты получают и пособия за работу за границей, которые в целом составляют от пяти до восьми тысяч евро.
Награду в связи с делом Мисане получила и посол в Дании Алда Ванага - ее размер составил 1330 евро.
Кроме того, советница посла Латвии в Дании Лига Улисенок получила 1190 евро, директор консульского департамента МИД Гуна Япиня - 1342 евро, советница руководителя отдела консульской помощи МИД Санта Далмане - 1036 евро, старший референт отдела консульства по правовыми вопросам МИД Марис Бурбергс - 749 евро, пресс-секретарь госсекретаря МИД Янис Бекерис - 1120 евро, заместитель руководителя представительства Латвии в международных правозащитных учреждениях Эмилс Эмилия Плакснис - 967 евро, юрисконсульт представительства Латвии в международных правозащитных учреждениях Элина Луизе Витола - 812 евро.
Сестру Кристине Мисане денежное награждение латвийских чиновников удивляет. Она считает, что действия последовали слишком поздно. Она благодарит за самоотверженную работу только сотрудницу МИД Гуну Япиню, канцелярию президента и еще одного бывшего дипломата.
Галерея: Кристине Мисане
"Все это можно было решить куда быстрее и профессиональнее еще год назад. Сейчас это, скажу открыто, - небрежность прокуратуры, единогласное принятие такого решения в нестандартном случае, так как оно способствовало очень длительному процессу. Что относится к премиям - если можно сказать, что Кристине Мисане в последнюю минуту была вырвана из когтей ЮАР, то благодаря лишь упомянутым мной лицам", - сказала передаче Марите Батрака, сестра Кристине Мисане.