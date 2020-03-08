Не успела Кристине Мисане вернуться в Латвию, как чиновники получили премии за ее спасение

Это сложное дело, которое разрешилось в последний момент, требует серьезной оценки работы прокуратуры, МИД и Минюста. Однако пока оценки еще нет, Министерство иностранных дел уже поспешило выделить своим работникам денежные премии за профессиональную работу по защите прав Мисане, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Кристине Мисане сбежала с детьми в Латвию весной 2018 года. И нарушила право отца - гражданина ЮАР - на общение с младшим ребенком. В декабре 2018 года Мисане во время рабочей поездки через Копенгаген летела в Мозамбик, однако на границе ее задержали, так как она была объявлена в розыск Интерполом. Затем ее должны были выдать ЮАР. Прокуратура Дании проинформировала латвийских коллег и поинтересовалась, не будет ли Латвия просить выдачу Мисане. Датские правозащитники указали на возможное мошенничество Мисане, которое Латвия могла бы расследовать. Однако прокурор Кристап Калниньш такую возможность отклонил.

Ни возможного мошенничества, ни подделку документов Калниньш не оценил, так как это не было его обязанностью. Отказ латвийской стороны означал, что датчане должны выдать Мисане ЮАР. Там ей грозило до 15 лет тюрьмы.

Латвийские прокуратура и МИД не осознавали, что отказ прокуратуры означает попадание Мисане в ЮАР, с которой у Латвии нет договора о сотрудничестве. Только летом прокуратура начала интересоваться, как получить доказательства, которые дали бы основание спасти Мисане. МИД посла Дании попросил не выдавать Мисане ЮАР только в октябре. В начале этого года начались акции протеста латвийского общества и призыв активно действовать ради спасения своей гражданки и матери двух несовершеннолетних детей.

Когда 14 января этого года были исчерпаны все возможности суда в Дании и Мисане начала голодовку, Латвия обратилась в Европейский суд по правам человека о временном урегулировании, однако он просьбу отклонил. Стало ясно, что выдача Мисане Латвии может произойти в любой момент.

18 февраля Мисане написала прокуратуре Латвии признание, что использовала банковскую карту гражданского мужа в ЮАР и подделывала документы, и тогда прокуратура ударным темпом подготовила европейский ордер на арест.