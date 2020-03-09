Идлиб: перемирие ненадежно, но шантаж не сработал

"Султан" ведь, в отличие от "царя", персона импульсивная и вспыльчивая. Закрытие же Турцией акватории Босфора для российского ВМФ - страшный сон Кремля, для которого база в Сирии означает не только присутствие на Ближнем Востоке, но и выход в Средиземное море.

Этот свой единственный стратегический козырь Эрдоган пока придерживает.

Не затем ли, чтобы он и дальше его придерживал, Путин дал коллеге возможность завершить переговоры без очень уж видимой потери лица?

По всем же реальным позициям исход переговоров для Эрдогана стал весьма незавидным. Зона деэскалации (в терминологии Сочинского соглашения 2018 года - буферная), прилегающая к турецкой границе, ужалась почти вдвое. Право отвечать на удары со стороны Асада за Турцией осталось - но только при условии координации с Россией. Обе стороны договорились о прекращении огня с 00.00 6 марта, и этот пункт соглашения пока выполняется.

Но как долго будет? Где гарантия, что огня по турецким позициям не откроет по своему усмотрению армия Асада? Или засевшие в Идлибе группировки джихадистов - как по турецким, так и по российским? Никто же из всей этой братии ни с кем никаких соглашений не подписывал.

Перемирие в Идлибе слишком хрупкое, оно может нарушиться в любой момент.

Эрдогана в Кремле, безусловно, "дожали", но можно ли считать столь ненадежную передышку - пусть даже и на российских условиях - победой Путина?

Мигранты 2015-го и 2020-го: Орбан все-таки был прав?

(спойлер: не во всем. Но Меркель - определенно неправа)

И совсем уж не обрадовал Путина срыв акции Эрдогана по устрашению Европы. Ясно, что специальной цели подыграть противнику "султан" не ставил, имея в том свой эгоистичный интерес. Но очередной миграционный кризис, дестабилизирующий ЕС, был бы Кремлю определенно на руку.

Но на сей раз Европа оказалась монолитной, как скала.

"Это уже не проблема беженцев. Это вопиющая попытка Турции использовать отчаявшихся людей для продвижения собственной политической повестки и отвлечения внимания от ужасной ситуации в Идлибе", - заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис.

И на всем "евроолимпе" не нашлось никого, кто с ним бы не согласился.

Не говоря уж о лидерах и шефах дипломатий национальных правительств.

И дело тут не только в подлости Эрдогана - кстати, вскоре отдавшего распоряжение не впускать назад в Турцию толпы, скопившиеся на нейтральной полосе между ее границей и юго-восточными рубежами ЕС. Дело главным образом в том, что люди, штурмующие уже целую неделю границу Греции, попали туда вовсе не из Идлиба.