Суд по делу о катастрофе MH17: что важно знать к началу процесса

На шестой год после катастрофы над Украиной самолета "Боинг-777" в Нидерландах 9 марта открывается уголовный процесс против предполагаемых виновников преступления. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.

Стартующий в Нидерландах процесс обещает стать одним из самых крупных в мировой практике за последние десятилетия, к нему приковано значительное международное внимание. Каким будет суд, каковы позиции сторон и что еще важно знать - в обзоре DW.

Суд в Гааге? Да, но это не трибунал ООН, его заблокировала Россия

Хотя судебный процесс рассматривает суд Гааги, его не следует путать с Международным судом ООН. Несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, действительно требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17, но Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать эту инициативу. Тогда власти Нидерландов предложили провести процесс по своему национальному законодательству. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.

Дело передано в суд Гааги, но слушания пройдут не в местном Дворце правосудия, а в гораздо более вместительном юридическом комплексе, расположенном у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда вылетал малайзийский "Боинг". Слушания будут открытыми, но всем желающим попасть в зал судебных заседаний физически не получится. Отчасти поэтому власти Нидерландов в виде исключения приняли решение вести прямую трансляцию судебного процесса. Трансляция будет идти на голландском и английском языках.

Кто сбил MH17: результаты расследования

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777". После катастрофы пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственной группу (JIT), которая в течение нескольких лет вела расследование, начав с 2016 года информировать общественность о ходе следствия.

Эксперты JIT пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.