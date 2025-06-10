Глава разведслужбы ФРГ: Россия лжет Западу о своих намерениях

Ранее чиновник неоднократно предполагал, что РФ будет готова к подобным действиям против Североатлантического альянса уже к 2030 году. Он добавил, что сдерживание таких амбиций РФ - "наименее кровавый способ" предотвратить возможную войну.

Каль: Москва ожидает от Киева капитуляции

Глава немецкой службы внешней разведки не считает возможной перспективу переговоров между РФ и Западом в ближайшее время и не верит, что РФ стремится к миру в Украине. Нет ни малейших признаков того, что Путин как-то изменил свой ход мышления и желание продолжать до конца военную агрессию в отношении Украины, отметил немецкий чиновник.

"Последний документ, который был передан (делегацией РФ) в Стамбуле, является лучшим доказательством того, что на самом деле от нас требуют капитуляции и ничего больше", - указал Каль.

В этом мнении глава немецкой разведки схож с сенатором США Линдси Грэмом, который отметил, что даже приближенные к президенту РФ Владимиру Путину люди продолжают агрессивную риторику в отношении Украины. Сенатор-республиканец в начале июня отреагировал на пост экс-президента РФ и замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева, в котором тот указал, что России "переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира", а для "скорейшей победы и полного уничтожения" нынешней власти в Украине.

"Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, исходящим из российской пропагандистской машины. Я ценю, что вы дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире", - написал в ответ на публикацию Медведева Грэм.