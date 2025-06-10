Министр: отставка главы совета RAKUS положит конец разногласиям в больнице

Отвечая на вопрос о кризисе в управлении больницей, министр в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma выразил уверенность, что кризиса больше нет. Он напомнил, что две недели назад Минздрав как посредник вмешался в ситуацию, чтобы разрешить разногласия между советом и правлением больницы. По его мнению, отставка Лабсвирса разрешит напряженную ситуацию, в том числе среди работников, которые были недовольны действиями совета в последнее время.

На вопрос, нельзя ли считать отставку председателя правления RAKUS Нормунда Станевича потерей для больницы, министр ответил, что и Станевич, и Лабсвирс - профессионалы, но коммуникация между ними должна была быть лучше.

Министр сообщил, что для работы в совете больницы Минздравом будет назначен временный представитель, который будет следить за реализацией проектов и финансовыми вопросами. В свою очередь, на должность члена правления будет объявлен конкурс, и найти нового руководителя планируется к концу года.

Как сообщалось, ранее об уходе с должности объявил прежний председатель правления RAKUS Станевич, который руководил больницей с апреля 2023 года. Он принял такое решение, так как не нашел оснований для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за разных взглядов на будущее развитие здравоохранения.

Лабсвирс тогда утверждал, что уход Станевича был обоюдной договоренностью.