Коллектив RAKUS призывает общество и политиков включиться в разрешение управленческого кризиса

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) направила коллективное письмо высшим должностным лицам страны, ведущим политикам и общественности с призывом принять участие в судьбе медицинского сектора Латвии и пациентов, оказавшихся в острой ситуации. В письме отмечается, что речь идет не только об отдельной больничной структуре - это системный кризис, который угрожает непрерывности лечения онкологических пациентов.
Коллективное письмо подписали более 1000 сотрудников RAKUS разных уровней, которые хотят четко обозначить свою позицию, чтобы привлечь внимание общественности и политиков к внезапным изменениям в руководстве больницы, которые могли быть вызваны внешним давлением. Эти изменения влияют не только на работу больницы, но и на систему здравоохранения всей страны и безопасность Латвии, отмечается в послании.
В письме сотрудники RAKUS призывают выделить средства на немедленное строительство нового инфекционного корпуса и реконструкцию Латвийского онкологического центра (LOC) в соответствии с предыдущими планами и обещаниями.
Премьер-министру Эвике Силине также предлагается встретиться с коллективом Восточной больницы и объяснить сложившуюся ситуацию с предоставлением финансирования, а также сделать все возможное для обеспечения прозрачного корпоративного управления в соответствии с передовой практикой, не допуская подозрений в оказании внешнего давления на Нормунда Станевича и других сотрудников.
В-третьих, команда RAKUS призывает осуществить действия, чтобы восстановить и укрепить доверие коллектива больницы в отношении сотрудничества с Министерством здравоохранения.
В заключение авторы письма призывают создать Совет директоров, который будет способствовать успешной работе больницы и ее устойчивому развитию в соответствии с ведущими европейскими стандартами.
Между тем на внеочередном заседании совета RAKUS во вторник, 10 июня, заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин был утвержден временным членом совета с 11 июня, сообщили агентству LETA в Минздраве.
Решение об утверждении третьего временного члена совета было принято исходя из необходимости обеспечения полноценной работы совета после того, как предыдущий председатель совета Эдгар Лабсвирс покинул свою должность в понедельник, 9 июня.
Как отметили в Минздраве, особенно необходимо усилить полномочия совета в вопросах финансового управления, а также учесть необходимость утверждения бюджета больницы и поиска решения для постепенной реновации LOC.
Как ранее сообщалось, недавно о своей отставке заявил председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, руководивший больницей с 27 апреля 2023 года. Свое решение он объяснил отсутствием конструктивного взаимодействия с советом больницы и расхождением взглядов на будущее отрасли здравоохранения.
Председатель совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине профессор Айвар Лейниекс тогда сообщил агентству LETA, что в последнее время давление на правление больницы и его председателя было большим и непонятным.
Лейниекс подчеркнул, что не хочет "плодить теории заговора", однако его настораживает "добровольное соглашение" о прекращении работы Станевича в больнице.
Через несколько недель после ухода Станевича о решении покинуть должность объявил и глава совета больницы Эдгар Лабсвирс. Он выразил мнение, что его уход поспособствует улучшению сотрудничества между правлением и советом, снимет возникшее напряжение в коллективе больницы и поможет как можно скорее приступить к постепенной реконструкции LOC.
Сейчас в совете RAKUS продолжают работать два прежних члена - Валтс Аболс и Йоланта Розе. В составе правления больницы остаются три члена правления - Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн.
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