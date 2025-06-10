Коллектив RAKUS призывает общество и политиков включиться в разрешение управленческого кризиса

Между тем на внеочередном заседании совета RAKUS во вторник, 10 июня, заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин был утвержден временным членом совета с 11 июня, сообщили агентству LETA в Минздраве.

Решение об утверждении третьего временного члена совета было принято исходя из необходимости обеспечения полноценной работы совета после того, как предыдущий председатель совета Эдгар Лабсвирс покинул свою должность в понедельник, 9 июня.

Как отметили в Минздраве, особенно необходимо усилить полномочия совета в вопросах финансового управления, а также учесть необходимость утверждения бюджета больницы и поиска решения для постепенной реновации LOC.

Как ранее сообщалось, недавно о своей отставке заявил председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, руководивший больницей с 27 апреля 2023 года. Свое решение он объяснил отсутствием конструктивного взаимодействия с советом больницы и расхождением взглядов на будущее отрасли здравоохранения.

Председатель совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине профессор Айвар Лейниекс тогда сообщил агентству LETA, что в последнее время давление на правление больницы и его председателя было большим и непонятным.

Лейниекс подчеркнул, что не хочет "плодить теории заговора", однако его настораживает "добровольное соглашение" о прекращении работы Станевича в больнице.

Через несколько недель после ухода Станевича о решении покинуть должность объявил и глава совета больницы Эдгар Лабсвирс. Он выразил мнение, что его уход поспособствует улучшению сотрудничества между правлением и советом, снимет возникшее напряжение в коллективе больницы и поможет как можно скорее приступить к постепенной реконструкции LOC.

Сейчас в совете RAKUS продолжают работать два прежних члена - Валтс Аболс и Йоланта Розе. В составе правления больницы остаются три члена правления - Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн.