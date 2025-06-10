В этом году из водоемов извлечено уже 50 погибших

Таким образом, общее число погибших в водоемах с начала года достигло уже 50 человек.

Как сообщили в VUGD, из Алуксне поступил вызов о том, что в воде замечено тело человека. Спасатели извлекли его из воды и доставили на берег, где медики констатировали смерть.

Во время официального купального сезона, который начался 15 мая, в водоемах найдено уже шесть утонувших.