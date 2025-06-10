В этом году из водоемов извлечено уже 50 погибших

В понедельник в Алуксне спасатели нашли в озере останки утонувшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Таким образом, общее число погибших в водоемах с начала года достигло уже 50 человек.
Как сообщили в VUGD, из Алуксне поступил вызов о том, что в воде замечено тело человека. Спасатели извлекли его из воды и доставили на берег, где медики констатировали смерть.
Во время официального купального сезона, который начался 15 мая, в водоемах найдено уже шесть утонувших.
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