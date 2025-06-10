Стрельба в австрийской школе: несколько человек убиты

В результате стрельбы в школе в городе Грац на юго-востоке Австрии во вторник, 10 июня, несколько человек погибли; нападавший застрелился, сообщают местные СМИ и власти.
"В настоящее время проводится полицейская операция. Причиной ее проведения стали выстрелы, раздававшиеся в здании", - говорится в сообщении полиции.
На место происшествия прибыл большой отряд полиции. По последним данным, преступник открыл огонь в двух классных комнатах.
По информации полиции, операция началась около 10:00 (11:00 по латвийскому времени). В школе были слышны выстрелы, что заставило сработать сигнализацию. На место происшествия немедленно были направлены силы специального назначения.
МВД не раскрывает, сколько человек погибло. Местные СМИ сообщают, что погибло восемь человек, а преступник покончил с собой. Газета Kurier со ссылкой на источники в полиции пишет, что погибло десять человек.
Полиция сообщила, что находившиеся в здании школы были эвакуированы, ученики и преподаватели доставлены в безопасное место сбора.
"Ситуация безопасна. Больше опасности нет", - написали правоохранители в социальной сети X.
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