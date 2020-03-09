Легкие блюда для завтрака, которыми баловать свою женщину после праздника

Хотя Международный женский день отпраздновали уже в минувшее воскресенье, не стоит забывать баловать милых дам и в обычные дни.
Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию и поваром Евгенией Янсоне предлагают два простых в приготовлении рецепта. Эти блюда не только получатся вкусными и здоровыми, но и сумеют даже самый обычный день сделать особенным.
Цельнозерновой хлеб с лососем, авокадо и яйцом
Время приготовления - 15 минут
Ингредиенты (на 4 бутерброда):
- 4 ломтика цельнозернового хлеба;
- 200 г свежего филе лосося или форели;
- 1 большой спелый авокадо ;
- 8 отваренных перепелиных яиц (или 2 обычных яйца);
- 1 нарезанный тонкими ломтиками огурец;
- зелень для подачи (ростки редиса, горошка или других растений);
- соль, черный перец.
Приготовление:
Нарезать рыбу тонкими ломтиками. Очистить авокадо и измельчить ложкой в кашицу (можно оставить крупные кусочки авокадо). Добавить в массу немного соли. Намазать авокадо на хлеб, выложить рыбу и огурец, сверху положив разрезанные, варенные яйца. Посыпать приправами и украсить зеленью.
Пудинг из семян чиа и йогурта с ягодами
Время приготовления - 10 минут. (+ время для набухания семян чиа)
Ингредиенты (на 4 персоны):
- 400 г греческого йогурта без добавок;
- 200 г миндального, овсяного или кокосового молока (можно заменить коровьим молоком);
- 50 г семян чиа;
- 30 г меда;
- ягоды для подачи.
Приготовление:
Смешайте молоко с йогуртом и медом. Добавьте семена чиа, размешайте ложкой. Поставьте массу в холодильник минимум на 2 часа (лучше на ночь), чтобы семена набухли. Если хотите добиться более жидкой консистенции, перед подачей добавьте еще немного молока или йогурта. Подавайте, украшая ягодами.