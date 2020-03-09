Пн, 9.03.2020
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Легкие блюда для завтрака, которыми баловать свою женщину после праздника

ФОТО: Пресс-фото

Хотя Международный женский день отпраздновали уже в минувшее воскресенье, не стоит забывать баловать милых дам и в обычные дни.

Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию и поваром Евгенией Янсоне предлагают два простых в приготовлении рецепта. Эти блюда не только получатся вкусными и здоровыми, но и сумеют даже самый обычный день сделать особенным. 

Цельнозерновой хлеб с лососем, авокадо и яйцом

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления - 15 минут

Ингредиенты (на 4 бутерброда):

  • 4 ломтика цельнозернового хлеба;
  • 200 г свежего филе лосося или форели;
  • 1 большой спелый авокадо ;
  • 8 отваренных перепелиных яиц (или 2 обычных яйца);
  • 1 нарезанный тонкими ломтиками огурец;
  • зелень для подачи (ростки редиса, горошка или других растений);
  • соль, черный перец.

Приготовление:

Нарезать рыбу тонкими ломтиками. Очистить авокадо и измельчить ложкой в кашицу (можно оставить крупные кусочки авокадо). Добавить в массу немного соли. Намазать авокадо на хлеб, выложить рыбу и огурец, сверху положив разрезанные, варенные яйца. Посыпать приправами и украсить зеленью.

Пудинг из семян чиа и йогурта с ягодами

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления - 10 минут. (+ время для набухания семян чиа)

Ингредиенты (на 4 персоны):

  • 400 г греческого йогурта без добавок; 
  • 200 г миндального, овсяного или кокосового молока (можно заменить коровьим молоком); 
  • 50 г семян чиа;
  • 30 г меда;
  • ягоды для подачи.

Приготовление:

Смешайте молоко с йогуртом и медом. Добавьте семена чиа, размешайте ложкой. Поставьте массу в холодильник минимум на 2 часа (лучше на ночь), чтобы семена набухли. Если хотите добиться более жидкой консистенции, перед подачей добавьте еще немного молока или йогурта. Подавайте, украшая ягодами. 

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