Легкие блюда для завтрака, которыми баловать свою женщину после праздника

Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию и поваром Евгенией Янсоне предлагают два простых в приготовлении рецепта. Эти блюда не только получатся вкусными и здоровыми, но и сумеют даже самый обычный день сделать особенным.

Цельнозерновой хлеб с лососем, авокадо и яйцом

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления - 15 минут

Ингредиенты (на 4 бутерброда):

4 ломтика цельнозернового хлеба;

200 г свежего филе лосося или форели;

1 большой спелый авокадо ;

8 отваренных перепелиных яиц (или 2 обычных яйца);

1 нарезанный тонкими ломтиками огурец;

зелень для подачи (ростки редиса, горошка или других растений);

соль, черный перец.

Приготовление:

Нарезать рыбу тонкими ломтиками. Очистить авокадо и измельчить ложкой в кашицу (можно оставить крупные кусочки авокадо). Добавить в массу немного соли. Намазать авокадо на хлеб, выложить рыбу и огурец, сверху положив разрезанные, варенные яйца. Посыпать приправами и украсить зеленью.

Пудинг из семян чиа и йогурта с ягодами

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления - 10 минут. (+ время для набухания семян чиа)

Ингредиенты (на 4 персоны):

400 г греческого йогурта без добавок;

200 г миндального, овсяного или кокосового молока (можно заменить коровьим молоком);

50 г семян чиа;

30 г меда;

ягоды для подачи.

Приготовление: