PTAC добрался до латвийских Instagram-блогеров: им грозят штрафы до 100 тысяч евро

Как отмечают в PTAC, сотрудничество рекламодателей с популярными Instagram-блогерами (или так называемыми инфлюенсерами) стало чрезвычайно активным, поэтому в 2019 году служба начала проект "Исследование ситуации, надзор за маркетингом инфлюенсеров в соцсетях и разработка рекомендаций".

В ходе изучения рекламы в Instagram служба выявила множество нарушений. К примеру, публикуя рекламу, блогеры не предупреждают, что пост проплачен или как-либо еще материально мотивирован. Также выявлены рекламные публикации, которые вводят пользователей в заблуждение, обещая "чудесные" свойства продукта.

Инфлюенсеры также часто пренебрегают правилами, рекламируя, к примеру, энергетические напитки и пищевые добавки - во многих случаях их посты не содержат обязательной в таких случаях информации, которая позволила бы потребителям идентифицировать коммерсанта.

По словам Эвии Лене, PTAC организует встречи с инфлюенсерами, следуя принципу "Сначала консультируй". Со многими нарушителями центр также связался персонально, создав для этих целей официальный профиль в Instagram. Однако многие блогеры не только не выходили на связь, но и блокировали аккаунт PTAC после получения сообщений.