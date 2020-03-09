Дело о взяточничестве: требуют начать дело против чиновника Госполиции

Бюро внутренней безопасности (IDB) просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица Госполиции за взяточничество. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на бюро.
IDB передало материалы уголовного дела прокуратуре Центрального района Риги для начала уголовного преследования сотрудника Рижского регионального управления Госполиции за требование и принятие взятки.
Подобное преступление карается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.
В ходе расследования были получены доказательства того, что сотрудник полиции, пользуясь своим должностным положением, потребовал и принял взятку в качестве вознаграждения за решение в интересах фигуранта уголовного процесса.