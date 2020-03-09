Cуд по делу о сбитом Boeing МН17: обвиняемым грозит пожизненное

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В Нидерландах начался суд по делу о сбитом Boeing МН17

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В Нидерландах начался суд по делу о сбитом боинге МН17

В Нидерландах стартовал процесс по делу о сбитом Boeing, летевшем рейсом MH17. Суд должен установить виновных и назвать страны, причастные к катастрофе. России, по версии следствия, принадлежала ракетная установка "Бук".

По версии Международной совместной следственной группы (JIT, всего делом занимаются более 50 следователей), самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой "Бук" российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории, контролируемой так называемой ДНР, а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Bellingcat утверждает, что эту установку доставили сюда из Курской области России незадолго до выстрела.

Процесс проходит в соответствии с голландским законодательством, а не международным, так как большинство погибших (193 человека) были гражданами Нидерландов.

В деле четверо обвиняемых – трое россиян и один гражданин Украины. Максимальным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение.

Видео: ГЛАВНОЕ | 09.03.2020